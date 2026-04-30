Сейм в четверг, 30 апреля, принял поправки к закону о квартирной собственности, направленные на то, чтобы сделать управление многоквартирными домами более современным и удобным для владельцев квартир.

Изменения призваны обеспечить, чтобы закон эффективно работал в различных жизненных ситуациях, был легко применим и служил интересам собственников. Поправки обеспечат более четкое и соответствующее практике управление многоквартирными домами. В законе уточнены ряд важных аспектов, в том числе порядок проведения общих собраний собственников квартир и опросов жителей.

Поправки укрепляют право собственников участвовать в управлении домом, вводят институт права отдельного пользования частью общего имущества (парковочные места, кладовые, части крыши и фасада и др.), а также предусматривают возможность для собственника обратиться в суд с требованием признать решение общества принятым, если договориться не удается.

Закон также вводит новое регулирование прав пользования общей инфраструктурой, что особенно важно для застройщиков новых многоквартирных проектов. Теперь собственники домов, расположенных на разных земельных участках, смогут устанавливать права совместного пользования инфраструктурой. Это актуально при создании общих дорог, парковок, детских площадок или зон отдыха для нескольких соседних зданий.

Кроме того, уточняется, что на повторном общем собрании или при повторном опросе собственников можно рассматривать только те вопросы, для принятия которых требуется простое большинство голосов. Это исключает возможность «упрощать» решения, для которых изначально установлен более высокий порог голосов.

В переходных положениях указано, что принятие решений об оборудовании парковочных мест для людей с инвалидностью с использованием строительной информационной системы станет возможным с 1 ноября 2026 года, поскольку соответствующий функционал системы будет доступен только с этой даты.