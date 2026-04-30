Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Только этого мало? Планирует ли Юрмала вновь повысить плату за въезд?

Наша Латвия
Дата публикации: 30.04.2026
LETA
Изображение к статье: Только этого мало? Планирует ли Юрмала вновь повысить плату за въезд?

Снова повышать плату за въезд в Юрмалу в этом году не планируется, сообщил в четверг на заседании думы исполнительный директор самоуправления Эдгарс Стобовс.

Снова повышать плату за въезд в Юрмалу в этом году не планируется, сообщил в четверг на заседании думы исполнительный директор самоуправления Эдгарс Стобовс.

При утверждении отчета самоуправления за 2025 год оппозиционный депутат Улдис Кронблумс сослался на изложенное в документе, что в прошлом году было принято решение о повышении пошлины до пяти евро, обосновывая это необходимостью сбалансировать доходы бюджета с расходами. Он спросил, не планируется ли повышение платы и в этом году.

Стобовс, отвечая на вопрос депутата, сказал, что в настоящее время финансовая ситуация самоуправления стабильна, поэтому повышение платы не предусмотрено.

За выдачу пропусков на въезд в первые два месяца года, когда действовала новая цена, самоуправление взыскало 1 128 235 евро.

В январе и феврале 2026 года клиенты, которым были предоставлены пропуска с освобождением или льготой, составили 23% от общего числа.

В этом году плата за въезд в Юрмалу выросла с трех до пяти евро.

Руководство думы в качестве главного аргумента для повышения цен назвало снижение интенсивности движения. Против изменений возражала оппозиция, в том числе допуская, что повышение цен негативно скажется на притоке туристов, что, в свою очередь, негативно повлияет на местных предпринимателей.

Читайте нас также:
#туризм #Юрмала #льготы #транспорт #бюджет #дума #туристы #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
1
0
0
5

Оставить комментарий

(2)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео