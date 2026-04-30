Сегодня в 17:00 у Памятника Свободы в Риге состоится концерт Рижской 6-й средней школы, посвященный Дню восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в школе.

В праздничном концерте выступят хоры и оркестры Рижской 6-й средней школы, а также будет представлен дефиле духовых оркестров.

В концерте примут участие лауреаты латвийских и международных конкурсов — музыкальные коллективы школы: хор мальчиков, хор девочек 3-х классов, хор девочек 5–9-х классов, смешанный хор «Saule», оркестр класса 2c, духовой оркестр 5–6-х классов и духовой оркестр 7–9-х классов.