Нас ждут четыре выходных дня. Как общество планирует их провести?

Отвечая на вопрос передачи «900 секунд» (ТВ3), как они планируют провести четыре выходных дня с 1 по 4 мая, жители Латвии в возрасте от 18 до 65 лет чаще всего указывали, что проведут это время дома с семьёй (38%).

Также сравнительно часто жители планируют в эти дни заниматься садовыми работами (21%), а также работать (18%). Далее следуют планы поехать за город / на природу (16%), отправиться в гости к родственникам / друзьям / знакомым (13%), развлекаться с друзьями (9%), посещать различные публичные мероприятия (концерты под открытым небом, ярмарки, семейные мероприятия и др.) (7%), отправиться в поездку за пределы Латвии (6%) или по Латвии (6%), посетить мероприятия, посвящённые Дню восстановления независимости Латвии (4%), или заняться чем-то другим (3%).

Десятая часть (11%) жителей указали, что у них нет конкретных планов на период с 1 по 4 мая.

3% жителей указали другие планы на выходные дни.

2% жителей не дали конкретного ответа на этот вопрос.