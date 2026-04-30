Система медицины катастроф в Латвии развивается, но остаётся фрагментированной — это может замедлить реакцию на реальные чрезвычайные ситуации, пишет Diena.

Готовность системы здравоохранения к кризисам постепенно улучшается: разработаны планы, определены ответственные учреждения, проводятся учения и опросы. Однако сами медики признают, что эта работа идёт разрозненно и без единой чёткой системы.

На уровне государства до сих пор не решены базовые вопросы. Среди них — создание запасов лекарств, распределение ролей между семейными врачами, больницами и местными фармацевтическими предприятиями. В результате в случае кризиса не у всех участников системы есть понятный алгоритм действий и зона ответственности.

Министерство здравоохранения указывает, что регулярно обновляет государственный план медицины катастроф. Этот документ включает основной план и 28 приложений, в которых прописаны действия различных учреждений в чрезвычайных ситуациях. Координацию в таких ситуациях осуществляет Государственная оперативная медицинская комиссия, которая может привлекать специалистов из разных учреждений.

При этом ответственность за конкретные действия в критический момент лежит на руководителях медицинских учреждений. Сейчас такие планы разработаны в 32 больницах — они охватывают обеспечение непрерывной работы, включая управление, ресурсы и функционирование критической инфраструктуры.

Чтобы проверить реальную готовность, Минздрав вместе с Министерством обороны и крупнейшими больницами провёл пилотную оценку двух учреждений. По её итогам подготовлены рекомендации, а всем больницам поручено провести самооценку в течение месяца. Для этого разработана специальная анкета, которую планируют включить в государственный план как инструмент самоконтроля.

Отдельная проблема — запасы лекарств. Теоретически они должны формироваться на нескольких уровнях: от домашних аптечек до государственных резервов. Больницы должны иметь запасы на срок от одного до трёх месяцев, а государственные резервы используются в случае нехватки ресурсов. Однако на практике амбулаторные запасы не созданы, и их закупка даже не объявлена.

В случае серьёзного кризиса Латвия может рассчитывать на международную помощь, но её получение не гарантировано, что делает внутреннюю готовность критически важной.

Система развивается, но без чёткого распределения ролей и реальных запасов её готовность к кризису остаётся под вопросом.