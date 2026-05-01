Уже на ближайшем заседании правительства будут рассмотрены и наверняка одобрены подготовленные минздравом изменения в Закон о фармации. Поправки призваны облегчить и ускорить получение аптеками - прежде всего стационарными, - жизненно важных медикаментов. Если до сих пор аптеки больниц, в том числе и стационарные аптеки закрытого типа, могли получать лекарства только через латвийские оптовые склады, то предлагаемые поправки позволят больничным аптекам, в случае, если нужное лекарство недоступно через латвийские оптовые базы медикаментов, заказывать его в оптовых базах других стран ЕС и свободной экономической зоны (Швейцария, Норвегия, Исландия. Более того, там же аптеки смогут закупать и нерегистрированные в ЕС лекарства, если их распространители имеют соответствующую лицензию.

Если данные поправки вступят в силу, то больные смогут быстрее получить лекарства, которые в Латвии были недоступны.