«Дефицитные» лекарства станут более доступны для пациентов 0 140

Наша Латвия
Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Дефицитные» лекарства станут более доступны для пациентов

Подготовлены революционные поправки в Закон о фармации.

Уже на ближайшем заседании правительства будут рассмотрены и наверняка одобрены подготовленные минздравом изменения в Закон о фармации. Поправки призваны облегчить и ускорить получение аптеками - прежде всего стационарными, - жизненно важных медикаментов. Если до сих пор аптеки больниц, в том числе и стационарные аптеки закрытого типа, могли получать лекарства только через латвийские оптовые склады, то предлагаемые поправки позволят больничным аптекам, в случае, если нужное лекарство недоступно через латвийские оптовые базы медикаментов, заказывать его в оптовых базах других стран ЕС и свободной экономической зоны (Швейцария, Норвегия, Исландия. Более того, там же аптеки смогут закупать и нерегистрированные в ЕС лекарства, если их распространители имеют соответствующую лицензию.

Если данные поправки вступят в силу, то больные смогут быстрее получить лекарства, которые в Латвии были недоступны.

#аптеки #здравоохранение #реформы #лекарства
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
