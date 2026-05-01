Из государственного бюджета планируется полностью покрывать плату за услугу фармацевта для жителей, приобретающих часть рецептурных лекарств с аптечной ценой упаковки до 10 евро, а также для людей с инвалидностью первой группы при покупке любых рецептурных препаратов, следует из подготовленного Министерством здравоохранения проекта правил, пишет ЛЕТА.

Поправки предусматривают, что плата за услугу фармацевта полностью будет покрываться из госбюджета при покупке некoмпенсируемых рецептурных лекарств с аптечной ценой упаковки до 10 евро, а также компенсируемых на 75% рецептурных препаратов с такой ценой. В проекте уточняется, что цена до 10 евро означает сумму, включая 10 евро. Льгота также будет распространяться на беременных и женщин до 70-го дня послеродового периода при покупке предусмотренных для соответствующих диагнозов компенсируемых лекарств списка M с компенсацией 25% и аптечной ценой упаковки до 10 евро.

В свою очередь, для людей с инвалидностью первой группы предусмотрено полное покрытие платы за услугу фармацевта из госбюджета при покупке любых рецептурных лекарств.

Для применения новых льгот в аптеках необходимы доработки системы электронной медицины. Введение льгот по оплате услуги фармацевта для рецептурных лекарств с аптечной ценой до 10 евро планируется с 1 июля этого года. Полное покрытие этой платы для людей с инвалидностью первой группы при покупке рецептурных лекарств, в том числе компенсируемых государством, запланировано с 1 сентября.

В настоящее время плату за услугу фармацевта в размере 0,75 евро оплачивает покупатель лекарств, а оставшуюся сумму аптеке компенсирует Национальная служба здравоохранения (NVD) из государственного бюджета. В городах государство покрывает 75 центов, а в менее населенных местах — 1,75 евро.

Министерство поясняет, что цель изменений — повысить доступность рецептурных лекарств и сократить личные расходы жителей на медикаменты, особенно для будущих и молодых матерей, а также социально менее защищенных групп населения.

Одновременно планируется сохранить оплачиваемую пациентом часть услуги фармацевта в размере 75 центов для пациентов, приобретающих лекарства, которые компенсируются государством на 100%. В министерстве отмечают, что это необходимо для повышения ответственности пациентов и соблюдения режима лечения.

Проект правил также предусматривает, что с 1 сентября жителям Украины больше не будет полностью покрываться плата за услугу фармацевта при покупке рецептурных лекарств. В дальнейшем им придется оплачивать долю пациента в размере 75 центов, как и остальным жителям Латвии. Остальную часть платы продолжит покрывать Национальная служба здравоохранения.

На жителей Украины будут распространяться те же льготы по оплате услуги фармацевта, что и на остальных жителей Латвии. Министерство поясняет, что ситуация с гражданами Украины в Латвии стабилизировалась, и необходимо обеспечить равный доступ к государственным медицинским услугам.

В начале войны, в условиях массового притока людей, жители Украины были освобождены от сооплаты пациента, чтобы облегчить им доступ к медицинской помощи. В министерстве подчеркивают, что они и далее сохранят право получать оплачиваемые государством медицинские услуги в том же порядке и объеме, что и застрахованные в Латвии лица.

Для реализации предусмотренных проектом мер в 2026 году потребуется 3 821 312 евро, а в 2027 году и далее ежегодно — 7 793 747 евро. Большая часть этой суммы предназначена для покрытия платы за услугу фармацевта для рецептурных лекарств с аптечной ценой упаковки до 10 евро.

Из этой суммы в текущем году 3 670 193 евро, а в 2027 году и далее ежегодно — 7 340 387 евро — предусмотрены для полного покрытия платы за услугу фармацевта пациентам, приобретающим некoмпенсируемые рецептурные лекарства с аптечной ценой упаковки до 10 евро, а также пациентам, покупающим компенсируемые на 75% препараты с такой ценой. В эту сумму также включено покрытие платы для беременных и женщин до 70-го дня послеродового периода при покупке соответствующих компенсируемых лекарств списка M с 25% компенсацией и аптечной ценой упаковки до 10 евро.

Для полного покрытия платы за услугу фармацевта для лиц с инвалидностью первой группы при покупке рецептурных лекарств, включая компенсируемые государством, в 2026 году потребуется 151 119 евро, а в 2027 году и далее ежегодно — 453 360 евро.

Поправки также предусматривают снижение административной нагрузки для производителей лекарств. В дальнейшем информацию о цене реализации препарата в Латвии нужно будет предоставлять один раз в год, а не два раза. Это не отменяет обязанности декларировать цену при ее изменении. По расчетам министерства, административные расходы производителей и распространителей сократятся на 7956,96 евро в год.

Кроме того, проект предусматривает уточнение сроков уведомления о изменении цен на лекарства. В дальнейшем о новых ценах Государственное агентство лекарств нужно будет информировать за пять рабочих дней до их введения, а не за семь дней. В отдельных случаях срок в 15 дней планируется сократить до 10 рабочих дней.

Как сообщалось, с 1 января 2025 года в Латвии вступила в силу новая модель формирования цен на лекарства, предусматривающая фиксированные наценки для оптовых продавцов и аптек, а также введение платы за услугу фармацевта при первичном отпуске рецепта и выдаче лекарств.