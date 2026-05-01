Зачем человеку пенсия, если он до нее не доживет? Это главный аргумент сторонников раздать пенсионные деньги прямо сейчас. Что говорят противники?

Пример соседей заразителен

Напомним: вопрос о судьбе накопления во 2-м пенсионном уровне появился в политической повестке дня Латвии в начале этого года. Причин, почему этот вопрос возник, три.

Первая — сначала Эстония, а затем и Литва уже приняла соответствующие изменения в законодательстве и жители этих стран получили право «трогать» эти накопления до выхода на заслуженный отдых. Да, каждая из этих стран пошла своим путем и в каждой из стран Балтии есть нюансы работы этого второго пенсионного уровня — например, в Литве — это добровольные взносы, а не обязательные, как в Латвии.

Вторая причина — даже противники преждевременного изъятия средств признают, что эти накопления используются не очень эффективно и мало помогают латвийской экономике, поскольку лишь 8 процентов этих средств вкладываются в латвийский бизнес.

И, наконец, третья причина — это близость парламентских выборов! Они, напомним, пройдут уже 3-го октября.

Все что нажито тяжелыми трудом

Так или иначе, но первыми тему подняли депутаты оппозиционной фракции Сейма «Латвия на первом месте», затем аналогичная инициатива — о праве на изъятие средств, – появилась и «от народа»: в кратчайшие сроки на портале manabalss.lv в поддержку этого предложения были собраны необходимые 10 тысяч подписей.

Поясним, что сейчас, согласно законодательству, человек не может до выхода на пенсию изъять свои накопления во 2-м пенсионном уровне, но этот пенсионный капитал могут наследовать его ближайшие родственники в случае его смерти. И то лишь при условии, что при жизни владелец этих накоплений указал того, кому он хочет завещать эти накопления. Если не указал — они переходят в собственность государства!

Пять попыток «открыть» закон

Интересно, что оппозиционные депутаты законопроекты на тему изъятия накоплений до пенсионного возраста за последние три месяца подавали… 5 раз!

Поскольку нельзя в рамках одной сессии подавать одинаковые законопроекты, если они уже один раз были отклонены, депутаты всякий раз меняли свои предложения.

Так сперва предлагали дать право латвийцам выбирать свои накопления без ограничений, затем предлагалось позволить использовать накопления для определенных целей — для инвестирования в латвийский бизнес, для оплаты обучения, на ипотеку, для погашения кредита…

Но все тщетно — большинство Сейма все эти инициативы зарубало на корню, то есть не позволяя даже начать дискуссии на данную тему в парламентской комиссии.

Не умирать до октября

И вот в этом месяце у части оппозиции появился союзник по данному вопросу в лице входящего в правительственную коалицию Союза зеленых и крестьян!

«Зеленые крестьяне» посчитали, что пока можно разрешить латвийцам изымать часть или все накопления во 2-м пенсионном уровне только по одной причине — фактически для спасения жизни: на операцию или на закупку дорогостоящих и некомпенсируемых государством медикаментов…

Примечательно, что представители главной партии власти – «Новое Единство», – допустили, что на эти цели, то есть на лечение, еще можно было бы разрешить выбирать накопления, однако… дискуссию на данную тему премьерская партия будет готова начать только после выборов!

Видимо, до выборов спасать жизни не обязательно…

Мы о вас позаботимся

Категорически против даже начала дискуссии на данную тему высказались представители Банка Латвии и ведущих кредитных учреждений страны. Они в качестве главного аргумента используют… заботу о самих будущих пенсионерах.

Действительно накопления 2-го пенсионного уровня рассматриваются, как добавка к базовой пенсии, которая зависит от трудового стажа и формируется из отчислений самого работающего и работодателя в обязательный фонд социального страхования (первый уровень).

Накопления второго пенсионного уровня составляют примерно 30 процентов от начисляемой пенсии. Нужно признать, что это существенная часть. И если человек выберет все свои накопления до достижения пенсионного возраста, то при выходе на заслуженный отдых размер его пенсии будет значительно меньше.

А если в итоге пенсия будет меньше установленного прожиточного минимума, то такой пенсионер, отработав всю жизнь, должен будет обращаться за социальной помощью, то есть налогоплательщикам придется тратиться на оплату, к примеру, его коммунальных услуг.

Не накопили и тысячи евро

К тому же накопления у большинства участников системы второго пенсионного уровня не столь велики. Программа Латвийского ТВ «Что происходит в Латвии» со ссылкой на данные Госагентства социального страхования сообщает, что всего в системе 1 316 260 участников. Из них больше всего – 347 тысяч человек, – скопили менее 1000 евро!

У 260 тысяч человек накопления варьируются в пределах от 5 до 10 тысяч евро. 120 тысяч латвийцев во втором пенсионном уровне скопили от 10 до 20 тысяч евро. От 30 до 40 тысяч евро накоплений имеют 23 888 человек, а более 40 тысяч евро удалось накопить 19 733 латвийцам.

С другой стороны, такой большой удельный вес незначительных накоплений — это как раз довод в пользу тех, кто выступает за право выбрать эти накопления преждевременно. Ведь если при достижении пенсионного возраста разбить эти мизерные суммы по месяцам и прибавить к пенсии, то эта прибавка будет ну очень скромной — на нее даже лекарства не купишь! С учетом же инфляции она может стать совсем символической.

Главная причина всех страхов

Интересно, что горячие противники изъятия средств боятся назвать главную причину, почему они против даже начала парламентских дискуссий по конкретным изменениям в Законе о фондированных пенсиях.

Общие накопления во 2-м пенсионном уровне превышают 10 миллиардов евро. Эти деньги не лежат «мертвым грузом» в дочерних компаниях банков или в управляющих пенсионными фондами компаний — они вложены в различные виды бизнеса, причем главным образом — в других странах.

Наверное, не нужно объяснять, что начнется, если тысячи латвийцев ринутся изымать эти накопления, которые инвестированы, к примеру, в те или иные зарубежные инвестиционные фонды, в строительство офисов, в акции за рубежом…

Очевидно, что если до выборов не удастся открыть закон и начать дискуссии по этому вопросу, то после выборов уж точно политики даже не вспомнят об этой теме. Ведь следующие выборы… только в 2029-м — в самоуправления и в Европарламент.

А как у них?

Жителям Литвы разрешили изъять средства со второго уровня пенсионных накоплений. Свои деньги сотни тысяч литовцев получили в первой половине апреля. Речь идет о нескольких миллиардах евро.

Куда ушли эти деньги? Розничные торговцы уже зафиксировали значительный рост покупательской активности, а банки фиксируют траты, превышающие рождественские распродажи: согласно данным по платежным картам расходы домохозяйств были примерно на 20% выше, чем месяцем или годом ранее, а общие траты были выше, чем в предрождественские выходные прошлого года.

В Литве вырос спрос на турпутевки, бытовую технику и прочие излишества, о которых будущие пенсионеры давно мечтали, но не могли себе позволить.