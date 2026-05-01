Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новые требования к семейным врачам. Неужели, современный подход будет доступен в Латвии? 0 1591

Дата публикации: 01.05.2026
Новые требования к семейным врачам направлены на повышение качества обслуживания.

С пятницы для семейных врачей и центров здоровья первичного уровня вступили в силу новые требования, направленные на улучшение преемственности, качества и гибкости семейной врачебной помощи.

Пока не в Латвии, но уже совсем рядом - в соседней Эстонии.

Что же теперь могут требовать от специалистов даже рядовые эстонцы?

Новый порядок более четко определяет доступность помощи семейного врача: в центр должна быть возможность обратиться по телефону, через цифровую платформу или лично.

В случае острого недомогания первичная консультация или прием должны быть обеспечены в течение восьми рабочих часов, в остальных случаях — в течение пяти рабочих дней. Центр семейной медицины должен быть открыт не менее 8 часов в промежутке с 7:00 до 21:00, а центр здоровья — не менее 10 часов.

Для центров здоровья, где работает несколько семейных врачей, устанавливаются отдельные требования, в том числе наличие регистратуры, общего сайта, единого телефона и централизованного управления персоналом.

В случае цифровых обращений добавляется требование, согласно которому пациент будет получать автоматическое уведомление о сроках ответа на его запрос.

Уточняется и содержание помощи семейного врача. Она должна быть командной и, помимо лечения и консультирования, включать профилактику заболеваний, наблюдение за развитием детей, проактивный мониторинг пациентов из групп риска и хронических больных, иммунизацию и деятельность, связанную со скрининговыми исследованиями.

Обновленные требования к помощи семейных врачей вступили в силу в Эстонии 1 мая 2026 года. Когда пациенты Латвии, от Алуксне до Резекне смогут получить такой сервис?

Читайте нас также:
#Эстония #здравоохранение #медицина #Латвия #семейные врачи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
5
0
0
0
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео