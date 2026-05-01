«Рижская дума под угрозой штрафа запрещает курить на остановках общественного транспорта. Но при этом установила на остановках мусорные урны с пепельницами (см. фото). Это делается, чтобы заманить рижан и собрать побольше штрафов? И, кстати, сколько составляет штраф за курение на остановке? Читатель bb.lv».

**Отвечает координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсон:

– За курение на остановках общественного транспорта может быть наложено наказание в виде предупреждения или денежного штрафа в размере до 100 евро.

В то же время важно понимать, что наличие урн с отсеками для утилизации окурков никак не может расцениваться как приглашение к совершению данного нарушения. Курильщикам просто предоставляется возможность отойти от остановки на расстояние и выкурить сигарету там, где это не будет мешать окружающим, а потом вернуться и выбросить окурок в урну.

Важный момент: ответственность за курение распространяется только на остановки, оборудованные навесом. На остановках без навеса курить разрешено, – однако при условии, если это не мешает другим.

Урны для утилизации с отсеками для окурков на остановках устанавливаются для снижения загрязнения окружающей среды, поскольку окурки являются одним из наиболее распространенных видов отходов в городской среде и очень плохо разлагаются в природе. Пепельницы позволяют курильщикам, находящимся вне навеса (на остановке, но не под навесом), правильно утилизировать окурки, вместо того чтобы выбрасывать их на землю, тротуар или в близлежащие клумбы. Также возможность правильно утилизировать окурки повышает уровень пожарной безопасности, поскольку, если не до конца потушенный окурок попадет в определенную среду (например, на сухую бумагу, в сухую траву и т. д.), это может вызвать воспламенение.

Следует отметить, что в этом году Рижская полиция самоуправления еще не получала никаких сигналов, связанных с курением на остановках общественного транспорта.