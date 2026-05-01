Документально подтверждённых фактов нет, но вполне возможно.

Принято считать, что лозунг берёт своё происхождение из стихотворения Владимира Маяковского «Солнечный флаг», в котором есть строки: «…Труд, Мир, Май!».

И есть общеизвестный факт, что 2-3 мая 1922 года Владимир Маяковский прибыл в Ригу из Берлина. Поэт остановился в гостинице «Bellevue».

Поездка была омрачена первоначальным запретом на въезд и скандалами, связанными с его репутацией «большевистского поэта». Несмотря на это, визит вызвал большой интерес у местной интеллигенции и прессы.

Вполне возможно, что у поэта именно тогда родились эти строки, предполагают авторитетные историки.