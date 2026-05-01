Латвийские профсоюзы считают, что текущий темп роста минимальной зарплаты отстаёт от реальной ситуации в экономике — и это уже влияет на уровень жизни работников с низкими доходами.

Союз свободных профсоюзов Латвии (ССПЛ) предложил повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро — до 835 евро в месяц. Сейчас, с 2026 года, она составляет 780 евро.

Профсоюзы напоминают, что с 2025 года минимальная зарплата в Латвии рассчитывается по формуле — 46% от средней зарплаты за предыдущий год. Однако, по их оценке, фактический рост отстаёт от динамики доходов в стране. Это подтверждает и доклад Министерства благосостояния о ситуации с минимальной зарплатой, который на этой неделе обсуждали в рамках Национального совета трёхстороннего сотрудничества.

Отдельный акцент — на сравнении с соседями. По оценкам ССПЛ, уже в 2026 году получатели минимальной зарплаты в Литве будут примерно на 23% более платёжеспособными, чем в Латвии, а в Эстонии — на 8,5%. Это означает, что даже при схожих доходах уровень доступных товаров и услуг в соседних странах выше.

Кроме того, профсоюзы обращают внимание на связь минимальной зарплаты с налоговой системой. С этого года необлагаемый минимум увеличен с 510 до 550 евро, но, по мнению ССПЛ, эти параметры нужно рассматривать вместе — чтобы реально поддерживать работников с низкими доходами.

Также организация предлагает пересмотреть налоговые льготы на иждивенцев, подчёркивая, что для семей это остаётся одной из ключевых форм поддержки.

Вопрос о размере минимальной зарплаты на 2027 год ещё предстоит обсуждать с правительством и работодателями.

Итог дискуссии может напрямую повлиять на доходы десятков тысяч работников в Латвии.