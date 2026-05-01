С мая в Юрмале реорганизуют сразу две школы: к ним присоединяют детские сады. Для родителей это означает, что дети продолжат учиться в привычных зданиях, но управление учреждениями станет единым.

Юрмальская дума решила объединить Кемерскую основную школу с дошкольным учреждением «Austras koks». Они расположены рядом, поэтому после реорганизации фактически становятся одним образовательным центром. Сейчас там учатся 189 детей: 120 школьников и 69 воспитанников детсада.

В самоуправлении отмечают, что объединение позволит рациональнее использовать ресурсы — от помещений до бюджета. Речь идет о совместном использовании инфраструктуры, включая библиотеку и общие пространства, а также о едином административном управлении.

С 1 мая объединённую Кемерскую школу возглавила Юна Иванова, ранее руководившая «Austras koks». У неё девятилетний опыт в образовании, включая работу учителем языков и участие в образовательных проектах.

«Моё видение — школа, которая постоянно развивается, место, где знания, ценности и развитие личности формируют прочную основу для будущего. Я считаю, что современная школа — это не только место получения знаний, но и среда, где формируется личность, укрепляются ценности, развивается способность мыслить, сотрудничать и принимать ответственные решения», — говорит Иванова.

Она также подчёркивает важность сотрудничества: «Очень важно сотрудничество, ведь только вместе с педагогами, родителями и сообществом можно создать безопасную, поддерживающую и вдохновляющую среду».

Похожие изменения затрагивают Юрмальскую Межмалскую основную школу — к ней присоединяют детсад «Bitīte». В этом случае объединение логично продолжает уже существующую практику: оба учреждения находятся в одном здании и реализуют одинаковые программы дошкольного образования.

После объединения в Межмалской школе будет 349 учащихся: 253 школьника и 96 детей в дошкольных группах, включая 40 воспитанников «Bitīte». Руководителем остаётся Анджела Зубковска — педагог с 30-летним стажем, которая возглавляет школу с 2015 года.

По её словам, коллектив уже адаптируется к изменениям: школа «благодаря профессиональной команде и позитивному сотрудничеству с самоуправлением и родителями успешно справляется с изменениями и вызовами».

В думе подчёркивают, что реорганизация не повлияет на доступность образования: дети продолжат обучение в тех же помещениях, без переездов.

Такие объединения — часть более широкой тенденции оптимизации школьной сети, когда учреждения укрупняют ради более эффективного управления и использования ресурсов.

В повседневной жизни семей изменений не будет, но система управления образованием в городе станет проще и централизованнее.