Возможно, что в эти минуты пишется история.

В эти дни в Словакии проходит чемпионат мира среди юниоров в элитном дивизионе.

Напомним, что в четвертьфинале сборная нашей страны сотворила настоящую сенсацию, отправив домой команду США.

В эти минуты проходит полуфинальный матч, в котором латвийские хоккеисты встречаются с командой Словакии. После второго периода досадные 1:0 в пользу словаков и массовая драка в конце этого отрезка времени.

Прямая бесплатная трансляция на канале ЛТВ7. Еще, как минимум, полчаса хоккейной драмы!

В воротах сборной Латвии - Плуминьш, у словаков стоит Хренак.

Болеем за наших!