С запуском на этой неделе трансляции из скворечника для стрижей ЛФП начал прямые эфиры со всех гнезд птиц этого сезона. В большинстве гнезд, за которыми ведется наблюдение в прямом эфире, уже идет активное гнездование — высиживаются яйца и выращиваются птенцы. Трансляции доступны на каналах ЛФП на YouTube.

Самой популярной парой в трансляциях являются морские орланы Милда и Зорро, которые уже сейчас выращивают двух птенцов, вылупившихся 18 и 20 апреля.

Птенцы появились и у филинов Аустры и Оскара. Трансляция с гнезда филинов ведется в сотрудничестве с ООО "Rīgas meži" и позволяет наблюдать жизнь этой семьи в искусственном гнезде, установленном орнитологами. У этого гнезда доступен ночной режим наблюдения, поскольку филины в основном активны в темное время суток, отметила Бризга-Калниня.

Также зрители могут продолжать следить за жизнью белых аистов в Тукумсе, где в гнезде сейчас находятся три яйца. Эта трансляция с гнезда, расположенного на инфраструктуре электросети, уже шестой год обеспечивается LDF в сотрудничестве с АО "Sadales tīkls", позволяя вблизи наблюдать жизнь этой, казалось бы, хорошо знакомой птицы, а также обращая внимание на вопросы электробезопасности и сосуществования электросети и природы. В сотрудничестве с "Sadales tīkls" в этом году к трансляциям присоединился и новый вид птиц — полевой сокол, гнездовой ящик которого установлен на опорах низковольтной сети. В этом гнезде уже также высиживаются яйца.

Продолжаются трансляции из гнезд малого подорлика, однако в одном из них вместо прежних хозяев поселился новый вид — канюк, который тоже уже высиживает яйца. Яйца высиживают также тетеревятники в Земгале, полевой сокол в окрестностях Скривери и скопа в Курземе. Совсем недавно зрителей удивили черные аисты в гнезде в Огрском крае — несмотря на довольно позднее прибытие птиц и формирование пары, в гнезде все же было отложено яйцо.

Второе гнездо черного аиста, расположенное в рижских лесах, в этом году, вероятно, останется без хозяев, также пара не сформировалась в гнезде малого подорлика на березе. В этом сезоне гнездования не будет и в гнездах тетеревятника, расположенных на территории Детской клинической университетской больницы.

Председатель совета ЛФП и руководитель проекта прямых трансляций Янис Кузе отметил, что за 15 сезонов в Латвии выросло новое поколение людей, для которых наблюдение за жизнью птиц вблизи стало привычным. Он выразил надежду, что вместе с трансляциями выросло и понимание природных процессов, а также уважение к биоразнообразию.

Работа камер прямых трансляций обеспечивается благодаря поддержке общества — пожертвованиям зрителей.