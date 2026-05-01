Европарламент поддержал первые общеевропейские правила защиты домашних животных. Если их окончательно утвердят, владельцам, заводчикам и продавцам придётся адаптироваться к новым требованиям — от обязательной регистрации до запрета на некоторые методы разведения.

Европейский парламент одобрил законопроект о единых стандартах защиты кошек и собак в ЕС. Документ поддержали 558 депутатов, против выступили 35, ещё 52 воздержались. Речь идёт о первых правилах, которые регулируют разведение, содержание, продажу и импорт домашних животных на уровне всего союза.

Главное нововведение — обязательное микрочипирование и регистрация всех кошек и собак в национальных базах данных. Они должны быть совместимы между собой, чтобы животное можно было отследить при перемещении внутри ЕС. Бизнесу — заводчикам, продавцам и приютам — дадут четыре года на подготовку. Частным владельцам — больше времени: до 10 лет для собак и до 15 лет для кошек.

Документ также вводит жёсткие ограничения на разведение. Запрещается выводить животных с экстремальными признаками, которые могут вредить их здоровью, а также близкородственное скрещивание — например, между родителями и потомством или между братьями и сёстрами. Под запрет попадает и практика нанесения увечий ради выставок или соревнований.

Отдельно регулируется обращение с животными: нельзя использовать ошейники с шипами или затягивающиеся ошейники без защитного механизма, а также привязывать животных — за исключением случаев лечения.

Изменятся и правила ввоза. Кошки и собаки, которых ввозят в ЕС для продажи, должны быть заранее чипированы и зарегистрированы. Владельцы, въезжающие в ЕС с питомцами, обязаны внести данные в базу не позднее чем за пять рабочих дней до прибытия, если животное ещё не зарегистрировано в одной из стран союза.

По данным Европарламента, почти у половины жителей ЕС есть домашние животные, а три четверти считают, что их защиту нужно усиливать. При этом рынок торговли кошками и собаками оценивается примерно в 1,3 миллиарда евро в год — и именно его хотят сделать более прозрачным и контролируемым.

Законопроект уже согласован с Советом ЕС, но формально ещё должен быть им утверждён.

Если документ вступит в силу, правила содержания и продажи домашних животных в ЕС станут едиными и более строгими.