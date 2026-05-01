Власти Огре задумали масштабный проект — надземный пешеходный мост, который должен соединить три учебных заведения, между которыми часто перемещаются дети.

Однако действительно ли это лучшее решение, выясняла передача «Зебра» (ТВ3).

В городской думе возникли разногласия — нужен ли пешеходный мост между Огрской основной школой, музыкальной школой и библиотекой, рядом с которой также находится Огрская гимназия.

Как рассказал мэр Огре Андрийс Гауя, такая идея появилась после опроса студентов Рижского технического университета о том, как улучшить транспортный поток в городе. Вывод был — необходимо строить пешеходный мост.

В настоящее время объявлен конкурс эскизных проектов. Стоимость проекта может составить несколько миллионов евро, и часть депутатов думы, в том числе Карлис Ансонс, сомневаются, что это лучший способ расходования средств.

Ведущий «Зебры» Паул Тимротс отмечает, что пока различные пешеходные мосты существуют только на чертежах, они всем нравятся, однако практика показывает, что пешеходы неохотно пользуются ни подземными переходами, ни надземными мостами.

В качестве аргумента в пользу проекта Гауя приводит неудобства для родителей, которые привозят и высаживают детей у учебных заведений. По его мнению, высадка детей у путепровода могла бы облегчить ситуацию и снизить заторы.

Однако оппоненты считают, что безопасность можно повысить гораздо более дешевым способом — оборудовав регулируемый пешеходный переход с разметкой и, возможно, с приподнятой платформой. Ансонс отмечает, что надземный мост, возможно, упростит передвижение пешеходов, но проблему пробок не решит.

Сложившаяся ситуация также поднимает вопрос: если в центре Огре такая загруженность движения, возможно, стоит задуматься о том, как уменьшить поток автомобилей в центре города.

Пешеходный мост мог бы решить проблему передвижения детей между учебными заведениями, но не проблему их подвоза и забора вечером. В этой ситуации «Зебра» предлагает создать в окрестных улицах круговое движение с возможностью высадки детей у школы. Кроме того, не факт, что детям вообще нужно регулярно перемещаться между этими учебными заведениями.

Мэр Огре отметил, что на данный момент принято лишь решение о создании комиссии, которая разработает положение для конкурса эскизов. После этого будут оцениваться решения и привлекаться жители, так как речь идет о публичном городском пространстве.