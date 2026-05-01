В Риге пройдет велозаезд «Критическая масса» 0 411

Наша Латвия
Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге пройдет велозаезд «Критическая масса»
ФОТО: LETA

Сегодня в 13:00 в Риге, у театра Дайлес, начнется велозаезд «Критическая масса», пишет ЛЕТА.

Как ежегодно отмечают организаторы мероприятия, цель заезда — напомнить политикам о необходимости безопасной велосипедной инфраструктуры в Риге.

Предыдущие заезды показывают, что участники, двигаясь большой группой, нередко нарушают правила дорожного движения, в результате чего возникают конфликтные ситуации с полицией.

Во время мероприятия Государственная полиция будет усиленно следить за общественным порядком и соблюдением требований правил дорожного движения, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

В «Критической массе» можно участвовать на легких безэмиссионных средствах передвижения, в том числе роликовых коньках, скейтбордах и других.

Как и каждый год, маршрут определят участники, едущие впереди. Во время заезда необходимо держаться правой стороны дороги, не выезжая на встречную полосу и не используя тротуары. Организаторы призывают участников ехать плотной группой, чтобы между ними не образовывались большие промежутки, «в которые могли бы вклиниться автомобили».

Во время мероприятия следует ехать осторожно, не совершая резких маневров и рискованных трюков.

