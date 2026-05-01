Сегодня в Латвии и во всем мире отмечается Праздник труда, пишет ЛЕТА.

Ежегодно Праздник труда отмечается во многих странах мира, и в этот день обычно поднимаются различные актуальные для современных работников вопросы.

В статье Национальной энциклопедии о Празднике труда говорится, что в 1886 году Федерация организованных профсоюзов и союзов Америки потребовала введения восьмичасового рабочего дня, который должен был вступить в силу 1 мая 1886 года. Это требование переросло во всеобщую забастовку в Чикаго и столкновения с полицией, в результате которых были погибшие. Восьмичасовой рабочий день был введен, а впервые 1 мая как международный день единства и солидарности трудящихся отметили в 1890 году после его провозглашения на первом международном конгрессе социалистических партий в Европе, состоявшемся в Париже 14 июля 1889 года.

В этот день во многих странах проходят демонстрации с протестными лозунгами против низких зарплат и неудовлетворительных условий труда, проводимой правительствами политики жесткой экономии или высокого уровня безработицы. Масштабы и тематика демонстраций варьируются в зависимости от актуальных проблем конкретного года.

Впервые на территории Латвии мероприятия Праздника труда прошли в 1893 году в Лиепае.

В Латвии улицы 1 мая есть как минимум в 13 населенных пунктах, в Вараклянах и Скрунде есть площадь 1 мая, а в Огре — проспект 1 мая.