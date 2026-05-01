В службе напоминают, что весной по-прежнему действует ряд ограничений. Они касаются как отдельных видов рыб, так и рыболовных снастей и конкретных водоемов по всей Латвии.

До 15 мая запрещено оставлять в улове жереха (также известного как «лесная вимба»), а ловля судака с правом его оставления запрещена до 31 мая. Также до 31 мая по всей стране запрещена ловля с использованием рыболовных ловушек (вершей), а сети нельзя использовать ни для какого вида рыболовства во всех водоемах до 15 июня.

С сегодняшнего дня до 31 мая запрещено рыбачить в реке Буллюпе по всей ее длине, в Даугаве — на участке протяженностью шесть километров от устья в Рижском заливе вверх по течению до бывшей линии высоковольтной передачи на территории Риги, в канале Лочу, Саркандаугаве, а также в Айвиексте — от устья Весеты (нового русла) вверх по течению до плотины Айвиекстской ГЭС.

Сохраняется запрет до 1 июня на въезд на лодках в озеро Папе, что одновременно означает запрет на рыбалку с лодок в этом водоеме.

Также до 31 мая действует запрет на рыбалку в отдельных местах на реке Лиелупе и в бассейне Лиелупе, а именно: в Лиелупе от моста в Стальгене вверх по течению до слияния Мусы и Мемеле ниже руин Баусского замка, в Мемеле — от устья до пешеходного моста в Бауске, в Мусе — от устья до моста у автоспортивного комплекса; в Слоцене (Пулкайне) между озерами Валгумс и Каниерис, в Вецслоцене и Слоцене между озером Слока и Лиелупе.

С этого года рыбаки обязаны регистрировать и сообщать на сайте www.makskeresanaskarte.lv данные о вылове отдельных видов рыб в прибрежных водах Балтийского моря и Рижского залива — угря, трески, лосося, сельди, кильки и камбалы.

Служба призывает перед отправлением на рыбалку убедиться, не введена ли на конкретном водоеме лицензированная рыбалка, которая является дополнительным порядком и может отличаться от общего. Список таких мест доступен на сайте Министерства земледелия в разделе «Рыболовство».

За нарушение правил рыбалки, ловли раков и подводной охоты, а также условий лицензированной рыбалки может быть наложен штраф от 15 до 350 евро.