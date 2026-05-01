На нескольких участках улиц Риги в пятницу около полудня образовались пробки, поскольку жители стремятся покинуть столицу на время выходных, чтобы насладиться по-летнему теплой погодой за городом, пишет ЛЕТА.

Как свидетельствуют данные о дорожном движении «BalticMaps», на преодоление отдельных участков улиц в первой половине дня пятницы требовалось на пять и более минут больше, чем обычно. Наибольшие заторы наблюдаются в направлении Видземе, где в пробке приходится стоять и при попытке съехать с Видземского шоссе на Таллинское шоссе.

Пробки также образовались на улице Золитудес на участке от улицы Ростокас до Юрмалас гатве, на улице Лубанас — от улицы Мейрану до улицы Сахарова, а также на улице Зиепниеккална — от проспекта Яниса Чаксте до улицы Баускас.