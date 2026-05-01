В День восстановления независимости Латвии, 4 мая, весь общественный транспорт в Риге будет бесплатным, сообщило муниципальное предприятие Rīgas satiksme.

С 1 по 4 мая транспорт работает по расписанию выходного дня.

В пятницу, 1 мая, и в понедельник, 4 мая, городские парковки тоже будут бесплатными — кроме подземной парковки на ул. К. Валдемара, 5А у Дома конгрессов: там тарифы останутся обычными.

Занятия спортом

Департамент благосостояния Рижского самоуправления приглашает подать заявку на БЕСПЛАТНЫЕ занятия гимнастикой для пожилых людей.

Занятия рассчитаны на рижан в возрасте от 55 лет и старше и специально разработаны для укрепления опорно-двигательной системы, а также для улучшения координации и равновесия.

Продолжительность каждого урока - 60 минут. Максимальное количество занятий, которые может посещать один человек - 10 (десять).

Эти тренировки проводятся в небольших группах - до 15 человек, под руководством сертифицированного физиотерапевта. Во время занятий специалист будет не только контролировать правильное выполнение упражнений в соответствии с возможностями каждого участника, но и сообщать полезную информацию о нагрузке, а также упражнениях, подходящих для разных возрастных групп. (Это позволит создать свой комплекс упражнений, чтобы заниматься дома).

Где и когда занятия проводятся:

• клиника «Пирамида», улица Калнциема, 27, Рига - по средам в 10.30 и пятницам в 11.00 и 12.30;

• «ФутураКлиника», улица Тербатас 30, Рига: по понедельникам в 12.00, средам в 14.00 и пятницам в 10.00, 12.00 и 13.30.

Регистрироваться нужно заранее – позвонив по телефонам: