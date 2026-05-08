В субботу в Латгале и Селии ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

На юге Латгале возможны сильные дожди. По всей Латвии будет преобладать облачность с умеренным северо-восточным ветром до 8-13 метров в секунду, местами в восточных регионах - до 15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит +3...+8 градусов, днем воздух прогреется до +9...+14 градусов, на юге Латгале температура не превысит +6 градусов.

В Риге ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха в столице составит от +7 градусов ночью до +13 градусов днем.