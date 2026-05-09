В Латвии все больше водителей, пойманных за рулем в нетрезвом состоянии, проходят специальные программы коррекции поведения. За год доля участников таких занятий выросла с 14% до 28%, а общее число задержанных пьяных водителей одновременно снизилось.

В прошлом году коррекционные занятия по изменению поведения посетили 28% водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Министерстве сообщения со ссылкой на собранную статистику.

Всего в 2025 году в Латвии были пойманы 2990 нетрезвых водителей. Для сравнения: годом ранее таких случаев было 3453. Одновременно заметно выросло число тех, кто проходит специальные программы, необходимые для возврата водительских прав.

Если в 2024 году занятия посещали около 14% нарушителей, то спустя год показатель удвоился. В министерстве считают, что это говорит о более активном использовании меры, которая должна снижать риск повторных нарушений.

Для обычных водителей это означает, что система наказаний постепенно смещается не только в сторону штрафов и лишения прав, но и попыток изменить поведение самих нарушителей.

Замдиректора департамента автотранспорта Министерства сообщения Янис Калниньш заявил, что такие программы помогают формировать более ответственное отношение к вождению и в перспективе повышают безопасность на дорогах.

Параллельно снизилось и число нетрезвых водителей, попавших в ДТП. В 2024 году таких случаев было 763, а в 2025-м — 653.

Важно знать: без прохождения программы коррекции поведения многие нарушители не могут вернуть водительские права. При этом занятия оплачиваются самими водителями.

Программы начали полноценно работать в Латвии весной 2024 года. С тех пор в них приняли участие уже 1549 человек. Из них 495 — в 2024 году, 829 — в 2025-м, а еще 225 человек прошли занятия в первые месяцы 2026 года.

Больше всего участников приняли организации «Domus atbalsts», «Grandver klīnika», «Psihologs tev» и «Medvaravīksne».

Сейчас Министерство сообщения призывает и других поставщиков услуг подключаться к проведению таких курсов, чтобы программы были доступны не только в крупных городах, но и в регионах.

Программы коррекции поведения для пьяных водителей были официально введены после решения правительства в конце 2023 года. Судя по последним данным, эта система в Латвии постепенно становится частью постоянной практики.

