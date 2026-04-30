В Риге, в Плявниеках, столкнулись два автомобиля — один из водителей лишится прав и против него начат уголовный процесс. Так вкратце можно описать последствия аварии.

Авария произошла на перекрестке улиц Аугуста Деглава и Иллукстес: «Audi» выполнял левый поворот, а «Honda» пыталась успеть проехать на желтый сигнал светофора, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После столкновения оба водителя самостоятельно выбрались из машин и стали ждать полицию. «Audi» во время удара развернуло на 180 градусов, а «Honda» оказалась в строительном котловане.

"Как и в какой момент появилась та машина… Голова кружится, хорошо, что никто не истекает кровью. Это произошло так быстро — в один момент «бам» и все. Я так и не понял, на красный он ехал или на желтый. Ну как всегда — мы все куда-то спешим, нужно успеть, и, к сожалению, вот такая ситуация", - рассказал водитель «Audi» Андрис.

Водитель «Honda» указал, что пытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора, но от более подробных комментариев отказался. Вскоре на место прибыл экипаж Государственной полиции, а также жена мужчины. Когда правоохранители помогали водителю «Honda» заполнять объяснение, возникли подозрения, что его утро началось не только с кофе и завтрака.

"Полицейский почувствовал от него запах алкоголя, после чего его проверили. У него было около двух промилле, возможно, поэтому так и произошло — человек немного переоценил свои возможности в состоянии опьянения. Может, и хорошо, что он врезался в меня, а не сбил кого-то пьяным", - добавил Андрис.

При первом тесте было зафиксировано 2,04 промилле, при втором — 1,72. Разбитый автомобиль у мужчины будет конфискован — он зарегистрирован на его имя.