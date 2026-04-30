Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Хорошо, что никто не истекает кровью»: в Плявниеках пьяный водитель устроил ДТП 1 2215

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Хорошо, что никто не истекает кровью»: в Плявниеках пьяный водитель устроил ДТП
ФОТО: скриншот видео TV3

В Риге, в Плявниеках, столкнулись два автомобиля — один из водителей лишится прав и против него начат уголовный процесс. Так вкратце можно описать последствия аварии.

Авария произошла на перекрестке улиц Аугуста Деглава и Иллукстес: «Audi» выполнял левый поворот, а «Honda» пыталась успеть проехать на желтый сигнал светофора, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После столкновения оба водителя самостоятельно выбрались из машин и стали ждать полицию. «Audi» во время удара развернуло на 180 градусов, а «Honda» оказалась в строительном котловане.

"Как и в какой момент появилась та машина… Голова кружится, хорошо, что никто не истекает кровью. Это произошло так быстро — в один момент «бам» и все. Я так и не понял, на красный он ехал или на желтый. Ну как всегда — мы все куда-то спешим, нужно успеть, и, к сожалению, вот такая ситуация", - рассказал водитель «Audi» Андрис.

Водитель «Honda» указал, что пытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора, но от более подробных комментариев отказался. Вскоре на место прибыл экипаж Государственной полиции, а также жена мужчины. Когда правоохранители помогали водителю «Honda» заполнять объяснение, возникли подозрения, что его утро началось не только с кофе и завтрака.

"Полицейский почувствовал от него запах алкоголя, после чего его проверили. У него было около двух промилле, возможно, поэтому так и произошло — человек немного переоценил свои возможности в состоянии опьянения. Может, и хорошо, что он врезался в меня, а не сбил кого-то пьяным", - добавил Андрис.

При первом тесте было зафиксировано 2,04 промилле, при втором — 1,72. Разбитый автомобиль у мужчины будет конфискован — он зарегистрирован на его имя.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
0
3
0
2

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео