Прохладный май продолжается: чего ждать от погоды в субботу

Наша Латвия
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цветущие ветви липы.
ФОТО: LETA

Суббота в Латвии пройдет под облачным небом, однако в большинстве районов день обещает быть сухим. Более дождливая и прохладная погода сохранится на юго-востоке страны.

По прогнозу синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, местами на юго-востоке ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах возможна гроза.

Ветер будет северо-восточным и восточным, слабым или умеренным. Во второй половине дня на юго-востоке порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в большей части Латвии поднимется до +10…+15 градусов. Прохладнее всего будет в юго-восточных районах, где воздух прогреется лишь до +5…+10 градусов.

В Риге день начнется с переменной облачности, но к вечеру небо станет более пасмурным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В столице ожидается слабый или умеренный северо-восточный ветер, а температура воздуха составит около +12…+14 градусов.

После нескольких тревожных и насыщенных событиями дней погода в выходные обещает быть спокойной, хотя по-настоящему теплого майского воздуха пока не ожидается.

