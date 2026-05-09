В Латвии началась переброска техники НАТО в рамках учений: где ее можно будет увидеть 3 1332

Наша Латвия
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Танк НАТО грузят на железнодорожную платформу
ФОТО: LETA

Жители разных регионов Латвии в ближайшие дни могут заметить усиленное движение военной техники и активность беспилотников. В стране продолжаются учения НАТО Spring Warrior, в рамках которых союзники отрабатывают быстрое перемещение войск и техники.

Как сообщили в многонациональной бригаде НАТО в Латвии, с сегодняшнего дня и до 10 мая артиллерийская батальонная группа будет перевозить военную технику по железной дороге из Гаркалне в Ропажском крае в Залюми в Аугшдаугавском крае.

Военные поясняют, что одна из главных целей учений — проверить способность быстро перебрасывать подразделения по территории страны и улучшить координацию между армиями союзников.

Во время погрузки и разгрузки техники возможны кратковременные ограничения движения возле железнодорожных переездов и подъездных дорог. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.

Параллельно до 15 мая в Латвии продолжатся тренировки с использованием беспилотников. Они проходят в Латгале, Риге, Видземе и Земгале.

Дроны можно будет заметить в окрестностях Даугавпилса, Резекне, Гулбене, Екабпилса и Лузнавы, а также в районах Алуксне, Мадоны, Прейли, Варакляны и Ливаны. Учения проходят как на военных полигонах, так и в лесных массивах.

В основном используются FPV-дроны малого и среднего радиуса действия — такие беспилотники активно применяются и в современной войне в Украине. В НАТО подчеркивают, что все используемые на учениях аппараты не вооружены, а их полеты согласованы с ответственными учреждениями.

Национальные вооруженные силы отдельно отметили, что способны идентифицировать все дроны союзников, участвующие в учениях, а их использование контролируется и координируется.

На фоне недавних инцидентов с беспилотниками у восточной границы внимание к любой активности дронов в Латвии заметно усилилось.

