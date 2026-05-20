С наступлением тёплой погоды в Латвии начался активный сезон пикников и поездок на природу, что заметно влияет на покупательские привычки в розничной торговле. Покупатели всё чаще совершают спонтанные покупки — по дороге на дачи, в сельскую местность или к местам отдыха на природе.

В сезон пикников традиционно наибольшим спросом пользуются мясо для шашлыка и гриля, сосиски, маринады, свежие овощи, чипсы и другие закуски, а также различные соусы, напитки и вода. Именно эти категории формируют классическую корзину для летних поездок и садовых вечеринок.

Одновременно в этом году в ряде этих категорий наблюдается рост цен. Особенно подорожали свежее и маринованное мясо, сезонные овощи и безалкогольные напитки. Рост цен затронул также часть сегмента закусок и соусов.

Коммерческий директор сети магазинов «LaTS» Виталий Рощин отмечает, что на изменение цен одновременно влияет несколько факторов. Среди наиболее существенных — рост стоимости сырья, увеличение расходов на рабочую силу, логистику и энергоресурсы, а также традиционно более высокий спрос в тёплый сезон.

Тем не менее, несмотря на рост цен, спрос на товары для пикников остаётся высоким. Покупатели по-прежнему активно планируют поездки и праздники на свежем воздухе, одновременно стараясь внимательнее следить за акциями и выгодными предложениями.

«Мы видим, что в этом году покупатели более внимательно оценивают цены и чаще ищут акционные товары, однако это существенно не меняет традиции пикников. Люди по-прежнему хотят проводить время на улице и устраивать совместные трапезы на природе», — подчёркивает В. Рощин.

В розничной торговле отмечают и другую тенденцию — люди всё чаще устраивают спонтанные и небольшие пикники вместо крупных праздников. Это влияет и на структуру покупок. Если раньше преобладали большие закупки на несколько дней, то теперь чаще приобретаются небольшие наборы продуктов на один вечер или короткую поездку.

Популярными становятся и так называемые «покупки в дорогу», когда всё необходимое приобретается по пути к месту отдыха. В таких ситуациях важным преимуществом становится доступность магазинов у дома и возможность быстро купить всё необходимое в одном месте.

Интересная тенденция наблюдается и в культуре походов в гости. Люди всё чаще хотят брать с собой не только классические сладости или угощения, но и практичные продукты для общего стола. Растёт спрос на товары для гриля, местные напитки, сезонные ягоды и фрукты, а также закуски, которые можно сразу подать к совместной трапезе.

В розничной торговле отмечают, что такое изменение привычек отражает и более широкие перемены в поведении потребителей — люди больше думают об удобстве, экономии времени и спонтанных вариантах отдыха.

Хотя в целом корзина для пикника в этом году немного дороже, чем в прошлом, спрос на сезонные товары остаётся стабильным. Торговцы прогнозируют, что с наступлением более тёплой погоды и активного летнего сезона интерес к товарам для гриля, напиткам и закускам продолжит расти.

Одновременно покупатели, вероятно, станут ещё чувствительнее к акциям и специальным предложениям, стараясь сохранить баланс между желанием наслаждаться летним сезоном и более тщательным планированием повседневных расходов.

SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединить малых и средних латвийских продовольственных розничных торговцев, сократить расходы и повысить конкурентоспособность. В настоящее время сеть объединяет около 270 компаний и насчитывает более 700 физических торговых точек по всей Латвии.