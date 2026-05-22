23 мая 2026 года вспоминают одного из 12 ближайших учеников Иисуса — апостола Симона. Он имел прозвище Зилот — за ревностное следование иудейскому закону. А еще Кананит, потому что был родом из Каны Галилейской.

Этот святой считается покровителем супружества, потому что во время таинства Венчания читается отрывок о браке в Кане Галилейской, на которой Симон увидел чудо, совершенное Иисусом, и последовал за ним.

О чем вспоминают в Церкви 23 мая 2026 года

Симон был современником Иисуса и родился в Канне Галилейской. Он стал учеником Иисуса и последовал за ним, после того как в его доме Христос совершил первое описанное в Евангелии чудо — превратил по просьбе Богородицы во время свадьбы воду в вино, чтобы напоить всех гостей. Как и остальные апостолы в день Пятидесятницы он принял дар Святого духа.

После чего стал активно проповедовать, побывав в Иудее, Египте, Ливии, Каринее и даже Британии. Он принял мученическую смерть, добравшись до побережья Кавказа, скорее всего, это произошло на территории современной Абхазии. Похоронен он в городе Никопсии (это либо Новый Афон в Абхазии, либо Новомихайловское Краснодарского края). Сейчас мощи его хранятся под спудом в Симоно-Кананитском храме в Новом Афоне, а две другие части — в Кельне и в Ватикане.

Смысл праздника

Этот день напоминает об одном из важных ревнителей веры Христовой, каким надо быть и каждому из нас.

Традиции богослужения

Служба апостола Симона Зилота полиелейная, совершается вместе со службой попразднства Вознесения (Триоди).

Что можно делать 23 мая 2026 года

— Следует копать огород.

— Нужно убираться в доме.

— Хорошо выйти во двор босиком.

— Лучший день в году для поиска кладов.

— Пора собирать лекарственные растения.

— Нужно хорошенько вымыться и надеть чистую одежду.

Что нельзя делать 23 мая 2026 года

— Нельзя прятать деньги.

— Очень плохо, если в этот день кошелек пуст.

— Нельзя лениться.

— Плохо, если в доме беспорядок.