Латвийские предприятия под влиянием пандемии совершили значительный прорыв в цифровой трансформации, существенно увеличив использование платных услуг облачных вычислений. Тем не менее, несмотря на позитивную динамику, Латвия по-прежнему находится в нижней части рейтинга Европейского союза (ЕС) и заметно отстает от своих балтийских соседей, свидетельствуют новейшие данные европейского статистического бюро Eurostat.

Согласно отчету Eurostat, доля латвийских предприятий, приобретающих услуги облачных вычислений, за два года выросла на девять процентных пунктов. Если в 2023 году такую возможность использовали примерно 35% предприятий, то в 2025 году уже 44%.

Однако в региональном контексте Латвия по-прежнему находится в числе отстающих. В Литве платные облачные сервисы в прошлом году использовали уже 58% предприятий, а в Эстонии - даже 60%. Следует отметить, что Литва за последние два года продемонстрировала самый стремительный скачок во всем ЕС, увеличив использование облачных сервисов в предпринимательской деятельности на 19,7%.

«Латвийским предприятиям предстоит долгий и трудный путь, чтобы достигнуть хотя бы среднего уровня ЕС по использованию облачных сервисов. Сейчас мы занимаем только 20-е место среди всех стран-участниц и отстаем от среднего показателя более чем на 8 процентных пунктов. Однако опыт бухгалтерской отрасли свидетельствует о том, что латвийские предприятия способны переориентироваться и осуществить изменения в сравнительно короткий период времени, если почувствуют реальную выгоду.

Например, бухгалтерскую программу Jumis в формате облачного сервиса в 2016 году использовали лишь около 3% всех наших клиентов. Накануне пандемии доля пользователей выросла до 33%, но с приходом удаленной работы начался настоящий бум цифровизации. В конце 2023 года Jumis в форме облачного сервиса использовали уже 93% клиентов, а сегодня это делают почти все», – знакомит с динамикой роста руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

В соперничестве с другими странами-участницами придется «бежать» в два раза быстрее, чем конкуренты, поскольку и другие страны не дремлют. За два года средний показатель использования платных облачных сервисов в блоке вырос в среднем на 7,4%, что лишь немного меньше, чем в Латвии. Сейчас он достиг 52,7% и знаменует собой основательный прорыв, если сравнивать с тем, что было 10 лет назад. В 2014 году такие услуги в Европе использовали лишь неполные 18% предприятий.

По всей Европе предприятия чаще всего используют облачные сервисы для обеспечения повседневных основных процессов и оптимизации расходов, чтобы не создавать дорогую ИТ-инфраструктуру. Среди самых популярных услуг доминируют: системы электронной почты, которые используют 85,2% всех подписчиков облачных сервисов; офисное программное обеспечение, например, текстовые редакторы и электронные таблицы (71,7%) и хранение файлов в облаке (71,5%).

Повышение цифровой интенсивности и внедрение облачных вычислений является критически важным элементом в повышении конкурентоспособности латвийских предприятий, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, чтобы достичь поставленных ЕС целей цифрового десятилетия.