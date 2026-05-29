Почему молодые латвийцы не хотят служить в Алуксне и Скрунде: в Минобороны признали проблему

Дата публикации: 29.05.2026
Изображение к статье: Танк на военной базе в Адажи.
ФОТО: LETA

Добровольцы Службы государственной обороны чаще всего выбирают места службы недалеко от Риги, тогда как воинские части в регионах сталкиваются с гораздо меньшим интересом. В Министерстве обороны признают, что вопрос привлечения молодых людей в удалённые гарнизоны становится всё более актуальным.

Самыми востребованными местами службы среди добровольцев Службы государственной обороны остаются штабной батальон Национальных вооружённых сил в Адажи и авиабаза в Лиелварде, пишет Diena.

Гораздо меньше желающих служить в Алуксне, Лузнаве и Скрунде. Из-за этого перед Национальными вооружёнными силами всё острее встаёт задача обеспечить комплектование подразделений не только в окрестностях столицы, но и в других регионах страны.

В Министерстве обороны подчёркивают, что именно добровольцы являются наиболее ценным источником пополнения армии. По словам директора департамента Службы государственной обороны Кристерса Граузе, после завершения службы около 70–75% добровольцев продолжают карьеру в вооружённых силах. Для сравнения, среди молодых людей, попадающих на службу через обязательный призыв, этот показатель составляет около 20%.

Это означает, что работа с добровольцами требует значительно меньше ресурсов и даёт более высокий результат. По оценке Министерства обороны, соотношение затрат на отбор кандидатов составляет примерно один к четырём в пользу добровольного набора.

Одновременно продолжается работа медицинских комиссий, которые оценивают пригодность призывников к службе. Из 1806 человек, прошедших отбор, решения по состоянию здоровья были оспорены в 17 случаях. По десяти обращениям решение уже принято, ещё семь продолжают рассматриваться.

Председатель Центральной медицинской экспертной комиссии Национальных вооружённых сил Сандис Степиньш пояснил, что большинство спорных ситуаций связано с так называемыми пограничными случаями, когда состояние здоровья можно трактовать по-разному. Чаще всего вопросы возникают из-за заболеваний позвоночника, проблем со зрением и некоторых дерматологических заболеваний.

Интересно, что если добровольцы нередко пытаются добиться допуска к службе, то среди молодых людей, отобранных по принципу лотереи для обязательного призыва, встречаются и обратные ситуации. По словам Степиньша, некоторые призывники пытаются доказать свою непригодность к службе. Однако в большинстве таких случаев медицинские комиссии всё же признают их годными.

Что важно понимать: для армии сегодня имеет значение не только количество призванных молодых людей, но и их готовность после службы остаться в вооружённых силах. Именно поэтому добровольцы рассматриваются как наиболее перспективный кадровый резерв.

В ближайшие годы одним из вызовов для Национальных вооружённых сил останется привлечение молодых людей в воинские части, расположенные дальше от Риги, чтобы обеспечить более равномерное комплектование подразделений по всей стране.

Автор - Юлия Баранская
