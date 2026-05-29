Обсуждение реформы больничной сети вызвало тревогу в Елгаве из-за возможных изменений в работе Детского отделения городской больницы. Власти заверяют, что решения о закрытии не принято, однако признают: различные варианты реорганизации действительно рассматриваются.

Судьба Детского отделения Елгавской городской больницы стала предметом активных дискуссий после публикации проекта изменений в порядок организации медицинских услуг.

Поводом для беспокойства стали положения документа, согласно которым больница до конца 2027 года должна обеспечивать дежурство врача-педиатра и при необходимости госпитализацию детей. На фоне готовящейся реформы больничной сети часть местных политиков опасается, что в будущем объём оказываемых услуг может сократиться.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчёркивает, что никаких окончательных решений пока не принято. По его словам, детские койки в Елгаве должны сохраниться, хотя их количество может быть пересмотрено. Причиной называют сравнительно невысокую нагрузку на отделение и тот факт, что часть пациентов предпочитает обращаться за специализированной помощью в Ригу.

При этом министр отдельно отметил, что доступность неотложной помощи детям и круглосуточное дежурство педиатров должны быть обеспечены и в дальнейшем.

Из-за общественного резонанса вопрос был вынесен на рассмотрение Елгавской думы по инициативе оппозиционных депутатов. Заместитель председателя думы Айгарс Рублис заявил, что речь о ликвидации отделения сейчас не идёт. Вместе с тем он подтвердил, что Министерство здравоохранения рассматривает возможность изменения формата его работы.

Основным аргументом сторонников изменений является нехватка медицинских специалистов, с которой сталкиваются многие региональные больницы.

В самой Елгавской городской больнице также отвергают утверждения о том, что решение о закрытии уже принято. Руководство учреждения напоминает, что проект правил пока находится на стадии общественного обсуждения. Однако больница признаёт: предложение о возможных изменениях действительно поступило от Министерства здравоохранения, и такой сценарий рассматривается среди возможных вариантов развития событий.

Что важно знать: даже если структура отделения будет изменена, больница заявляет о намерении сохранить неотложную помощь детям, развивать амбулаторные услуги и продолжать сотрудничество с Детской клинической университетской больницей в Риге.

Ещё одной темой переговоров остаётся финансирование. В Елгаве опасаются возможного сокращения средств на оказание неотложной помощи детям и выступают против такого сценария. Обсуждение этого вопроса с министерством продолжается.

Дискуссия проходит на фоне масштабной реформы больничной сети, которая должна вступить в силу в 2027 году. Согласно проекту, Елгавская городская больница сохранит статус региональной больницы.

Пока же окончательного ответа на главный вопрос — каким будет Детское отделение после реформы — ни Министерство здравоохранения, ни руководство больницы не дают. Переговоры продолжаются, а решение будет приниматься после завершения общественного обсуждения.