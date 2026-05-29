Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Закроют или реорганизуют? Будущее Детского отделения Елгавской больницы остаётся под вопросом 0 14

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Еглавская городская больница
ФОТО: LETA

Обсуждение реформы больничной сети вызвало тревогу в Елгаве из-за возможных изменений в работе Детского отделения городской больницы. Власти заверяют, что решения о закрытии не принято, однако признают: различные варианты реорганизации действительно рассматриваются.

Судьба Детского отделения Елгавской городской больницы стала предметом активных дискуссий после публикации проекта изменений в порядок организации медицинских услуг.

Поводом для беспокойства стали положения документа, согласно которым больница до конца 2027 года должна обеспечивать дежурство врача-педиатра и при необходимости госпитализацию детей. На фоне готовящейся реформы больничной сети часть местных политиков опасается, что в будущем объём оказываемых услуг может сократиться.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчёркивает, что никаких окончательных решений пока не принято. По его словам, детские койки в Елгаве должны сохраниться, хотя их количество может быть пересмотрено. Причиной называют сравнительно невысокую нагрузку на отделение и тот факт, что часть пациентов предпочитает обращаться за специализированной помощью в Ригу.

При этом министр отдельно отметил, что доступность неотложной помощи детям и круглосуточное дежурство педиатров должны быть обеспечены и в дальнейшем.

Из-за общественного резонанса вопрос был вынесен на рассмотрение Елгавской думы по инициативе оппозиционных депутатов. Заместитель председателя думы Айгарс Рублис заявил, что речь о ликвидации отделения сейчас не идёт. Вместе с тем он подтвердил, что Министерство здравоохранения рассматривает возможность изменения формата его работы.

Основным аргументом сторонников изменений является нехватка медицинских специалистов, с которой сталкиваются многие региональные больницы.

В самой Елгавской городской больнице также отвергают утверждения о том, что решение о закрытии уже принято. Руководство учреждения напоминает, что проект правил пока находится на стадии общественного обсуждения. Однако больница признаёт: предложение о возможных изменениях действительно поступило от Министерства здравоохранения, и такой сценарий рассматривается среди возможных вариантов развития событий.

Что важно знать: даже если структура отделения будет изменена, больница заявляет о намерении сохранить неотложную помощь детям, развивать амбулаторные услуги и продолжать сотрудничество с Детской клинической университетской больницей в Риге.

Ещё одной темой переговоров остаётся финансирование. В Елгаве опасаются возможного сокращения средств на оказание неотложной помощи детям и выступают против такого сценария. Обсуждение этого вопроса с министерством продолжается.

Дискуссия проходит на фоне масштабной реформы больничной сети, которая должна вступить в силу в 2027 году. Согласно проекту, Елгавская городская больница сохранит статус региональной больницы.

Пока же окончательного ответа на главный вопрос — каким будет Детское отделение после реформы — ни Министерство здравоохранения, ни руководство больницы не дают. Переговоры продолжаются, а решение будет приниматься после завершения общественного обсуждения.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Утка
Изображение к статье: Физорг Айга. Эксклюзив!
Изображение к статье: Люди и собака весной на улице
Изображение к статье: Ремонт улицы. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Моют клубнику.
Люблю!
Изображение к статье: В Харькове раскрыли мошеннический колл-центр, обманувший жителей Латвии на сотни тысяч евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Карта Балтийского региона и военный беспилотник в небе
Политика
Изображение к статье: Оксана Акиньшина и Данила Козловский.
Люблю!
Изображение к статье: Шакира выпустила клип на гимн ЧМ-2026
Культура &
Изображение к статье: Танк на военной базе в Адажи.
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Моют клубнику.
Люблю!
Изображение к статье: В Харькове раскрыли мошеннический колл-центр, обманувший жителей Латвии на сотни тысяч евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Карта Балтийского региона и военный беспилотник в небе
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео