Как мы уже писали, при падении с самой высокой горы Северной Америки Денали (Мак-Кинли) погибли три альпиниста из Латвии, расскзали в Латвийском союзе альпинистов.

Союз сообщает, что погибли альпинисты Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс.

В результате несчастного случая пострадал также Мартиньш Билзенс, которого в критическом состоянии эвакуировали и передали на попечение американских медиков. Остальные участники экспедиции Валдис Пуриньш, Эдгарс Маджулис и Гунтис Свариньш после несчастного случая остались в лагере, чтобы с помощью спасателей начать безопасный спуск.

Согласно информации, предоставленной Службой национальных парков США, несчастный случай произошел на участке восхождения между верхним промежуточным лагерем горы ("High Camp") и перевалом Денали ("Denali Pass"), начиная с места, расположенного недалеко от перевала Денали на высоте примерно 18 200 футов, или 5545 метров.

Команда экспедиции ранее информировала агентство ЛЕТА, что высокогорная экспедиция команды латвийских альпинистов была запланирована с 10 мая по 11 июня. Целью экспедиции было достичь самой высокой вершины североамериканского континента - Денали высотой 6190 метров.

Денали - самая близкая к полярному кругу гора такой высоты. Альпинисты ранее подчеркивали, что в этой экспедиции речь идет не столько о высоте, сколько о холоде. Планировались минус 30 градусов, бури и более трех недель жизни в палатке на снегу, с переноской 25-килограммового рюкзака.

Участник экспедиции Пуриньш на платформе "Facebook" делился фотографиями, видео и впечатлениями во время экспедиции. Например, 24 мая он писал, что "я с удовольствием бы сейчас сидел на теплом камне на побережье в Калтене и смотрел на лебедей, но вместо этого уже 11-й день вижу только снег, лед и обветренные солнцем и ветром лица". Также 24 мая он поделился фотографиями из экспедиции и написал: "Денали, Аляска, холодно."

Одновременно Пуриньш делился опытом на странице горного сообщества "Kalnu saule" в "Facebook". В одном из постов он написал, что 24 мая все же не удалось выполнить задуманное и поднять весь груз, зарытый на высоте 4900 м, до четвертого лагеря на высоте 5200 м.

Также в записи он упомянул, что после борьбы с ветром 24 мая и десяти часов подъема было принято решение взять еще один день отдыха. "О погодных условиях смиренно промолчу. Нам понадобится много сил, воли и немного удачи, чтобы весь этот пазл сложился в правильную комбинацию. Если завтра выйдем с палатками в четвертый лагерь, то следующие новости будут только в пятницу или субботу, 30 мая", - писал он.

Альпинисты ранее сообщали, что Пуриньш, Маджулис и погибшая Пучека участвовали в двух предыдущих экспедициях клубов LAS, достигнув вершин Авиценны (7134 м), Озоди (7105 м) и Сомони (7495 м), совершив восхождение на вершину высотой почти 6000 м в долине Минджар на Памире и накопив опыт в высокогорных условиях.

Также упоминалось, что и у остальных участников экспедиции - погибших Олте и Кунигса-Салакса, а также у Билзенса, Зеймулиса и Свариньша - есть необходимый высокогорный опыт.

Вершина Денали находится всего в 390 километрах (км) от полярного круга, маршрут начинается на высоте 2200 м на леднике Кахилтна, и добраться до него можно только на самолетах, которые приземляются прямо на лед.