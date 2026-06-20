Крупнейшие учения Североатлантического альянса в нашей акватории завершились 19 июня, собрав военно-морские силы 15 государств. Сейчас Балтийское море можно считать внутренним водоемом НАТО – его берега принадлежат 8 государствам-участникам. Россия занимает примерно 500 км побережья из 7-8 тысяч км.

Торговая артерия Евросоюза

Одной из главных целей учений BALTOPS заявлено осуществление свободы судоходства в нашем регионе. 15% глобального трафика грузов проходит сегодня через Балтийское море. На нем расположено 200 портов. В течение месяца свои маршруты меряет от 3500 до 5500 судов, в моменте на Балтике находится 2000 плавсредств самых разных размеров и типов – от рыбацких траулеров до пассажирских суперлайнеров.

Балтийский регион вмещает в себя 24 из 92 портов, принадлежащих к трансевропейской транспортной сети (TEN-T), грузооборот в течение года составляет 700 млн тонн, пассажиропоток – 50 млн человек.

Объединенные силы

В учениях 2026 года принимает участие 6000 военных моряков, летчиков и морских пехотинцев. Штаб-квартира союзных сил в Брюнсуме (Нидерланды) осуществляет в режиме реального времени руководство действиями сил и средств в Германии, Швеции, Польше, Эстонии и Латвии. Конкретно в нашей республике будут задействованы экспедиционная база и амфибийные силы.

Флот союзников включает 20 кораблей, в т.ч. океанской зоны – амфибийные, фрегаты, противоминной борьбы, танкеры и подводные лодки. Среди 20 самолетов альянса – бомбардировщики B-52, истребители F-35B и F-16, самолеты-заправщики.

Американский контингент включает 22-й морской строительный полк, команду подводных строительных работ, 24-й батальон боевой логистики и также морские разведывательные подразделения специального назначения.

Морские пехотницы отрабатывают задачи на USS Mount Whitney. Facebook.

Соединенные Штаты выставят и эскадру надводных дронов (USVRON), для освоения методов противодействия морским беспилотникам. Швеция представлена крылатыми ракетами береговой обороны. Как могли узнать журналисты на брифинге, часть учений происходила также в киберпространстве и даже в космосе!

РФ в качестве потенциального противника в розданных СМИ документах не упоминалась; легенда маневров рассматривала «любую угрозу».

Российское внимание было фоновым

Вице-адмирал Джеффри Андерсон, командующий 6-м флотом США, отметил, что учения НАТО в Балтике начались 55 лет назад. Символичным он посчитал проведение брифинга в день оккупации Латвии…

«Операции крупного калибра», как заявил главком, призваны поддержать союзников в регионе.

Генерал-майор Шон Флинн, заместитель начальника штаба Объединенных сил НАТО в Брюнсуме, назвал Балтику «одним из стратегически важных регионов» Европы. Сегодняшние вызовы безопасности – многообразны и внезапны, потому флоты союзников действуют в «реалистичной среде».

Мистер Флинн все же вынес скелет из шкафа – и произнес ключевую фразу: «Сдержать Россию». Это вызвало оживление Джеймса, британского коллеги-журналиста из Daily Telegraph. Он попросил разъяснить – что же хотят показать России? Выяснилось, что – способности военно-морских сил, решимость, соединимость. «Сильным сигналом» считает маневры и адмирал Андерсон.

– Российское присутствие ввиду наших учений было в пределах исторической нормы, – прокомментировал внимание оппонентов командующий 6-м флотом.

Великая гарантия для Латвии

Контр-адмирал Марис Поленцс, командующий ВМС Латвии (с 2022 г.) рассказал, что наша страна участвует в военном формате BALTOPS уже 30 лет, что представляет «великую гарантию» для безопасности страны.

Обстановку на Балтийском море господин Поленцс охарактеризовал как «динамичную и гибридную». Продолжатся действия в сфере электронной борьбы, нарушается спутниковая навигация.

В ходе брифинга в Риге корреспонденты проявили интерес к дронам как средству поражения крупных сил – на Черном море украинские БПЛА вывели из строя ряд надводных кораблей РФ и субмарину в доке.

С точки зрения мистера Андерсона, прошедшие маневры были весьма успешными с точки зрения беспилотных средств. Генерал Флинн подчеркнул необходимость защиты критической подводной инфраструктуры (трубопроводов, оптико-волоконных кабелей). Поскольку НАТО предприняло ряд мер по ее охране, в частности, начатую в 2025 году операцию Baltic Sentry, и количество инцидентов – сократилось.

– Я не хочу спекулировать, о многих случаях мы не знаем, но их стало меньше, – сказал военачальник.

Что выставляет Америка

6-й флот США был создан сразу после II Мировой. В его состав попадают все американские военные корабли, находящиеся между Восточным побережьем США и Суэцким каналом, однако постоянно приписан к флоту лишь один корабль — его флагман USS Mount Whitney, построенный в 1971 году корабль управления водоизмещением свыше 17 тысяч тонн и с экипажем более 1200 человек, из коих 700 морских пехотинцев.

6 оперативных групп флота управляются из штаба, дислоцированного в Неаполе. Зона ответственности простирается на всю Атлантику.

В 2003 году, в момент максимального усиления, в состав флота входили более 40 надводных кораблей, в том числе 2 авианосца, 2-4 атомные подводные лодки, 175 самолетов и 21 000 военнослужащих.

Сделал дело – гуляй смело: после окончания маневров оркестр Военно-морских сил США в Европе и Африке выступил с живым концертом в Риге: