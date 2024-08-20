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Никакой кириллицы! Руководство Рижской думы выступило с новой идеей 2

Политика
Дата публикации: 20.08.2024
BB.LV
Никакой кириллицы! Руководство Рижской думы выступило с новой идеей

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс продолжает фонтанировать инициативами, не имеющими отношения к городскому хозяйству. Считая главным проблемой столицы русский язык, он теперь предлагает запретить все плакаты с кириллицей.

Если кто-то забыл, что в руководстве столичной думы сидят не хозяйственники, а геополитические стратеги, то вице-мэр Эдвард Ратниекс (Нацобъединение /Латвийское объединение регионов) снова об этом напомнил.

Теперь он взялся за изничтожение русских букв в столице. Казалось бы — где он мог их увидеть? Оказывается, от горожан получены жалобы на то, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова использует русский язык на своих рекламных плакатах.

Размещение подобной рекламы абсолютно законно. Но, по мнению Ратниекса, совершенно недопустимо. Поэтому он обратился в Министерство юстиции — чтобы оно разработало изменения в Закон о госязыке и устранило пробел.

Но этого Ратниексу показалось мало, и он обратился в Министерство культуры с просьбой дать оценку действиям театра, который в то время, «когда Россия ведет войну против Украины, обращается к самоуправлению с просьбой одобрить размещение текста на русском языке на фасаде здания».

То есть театр проводит все нужные действия, предписанные правилами, чтобы никоим образом не нарушить закон. И Ратниекс хочет его за это наказать.

Воспользовавшись поводом, Ратниекс с гордостью перечислил последние достижения мэрии. Ни одно из них также не имеет отношения к городскому хозяйству. Это решения о переименовании улиц, тем или иным образом связанных с Россией. Демонтаж вывесок на торговом центре «Минск». Выставленные на рассмотрение совета по памятникам очередные предложения по ликвидации 8 памятников и символов, посвященных советским (в том числе — латышским) деятелям искусства и культуры (Судрабу Эджусу, Марису Лиепе, Валентину Пикулю), русскому полководцу Барклаю де Толли, русскому поэту Александру Пушкину...

Кроме того, в Рижской думе сейчас активно работают над тем, чтобы запретить в столице уличным музыкантам петь по-русски. И это тоже затея неутомимого Ратниекса, которым таким образом опять выполняет «пожелания трудящихся».

Наконец, Ратниекс сейчас написал жалобу в Службу госбезопасности, требуя обратить внимание на мероприятие на теплоходе «Юрмала» 7 сентября, где собираются почтить память Юры Шатунова, спев его песни на русском языке.

А что же с ремонтом мостов, дорог, канализации (в Риге все больше мест, где неистребимо воняет), ливневок, внутриквартальных дорожек? Что с трущобами (репортажи из заброшенных домов, заваленных мусором, тик-токеры делают уже в паре сотен метров от президентского дворца)? На эти вопросы мэрия или не отвечает, или формально отписывается.

Как говорил классик, «пропал калабуховский дом». Впрочем, он у нас тоже уже, наверное, запрещен.

#рига #латышский язык
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Комментарии (2)

  • М
    Михаил
    23-го августа

    чем же русский язык «титульным» так мешает? Нельзя же быть такими тупыми. Откуда исторически произошла сама латышская интеллигенция? Она вся формировалась в России, в том числе в Сибири, и естественно, все они знали русский язык. И не было в этом никакой проблемы. А сейчас у власти - глубокие провинциалы, малограмотные хуторяне. Знание европейского языка не делает вас европейцами.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го августа

    Посмотрите прогнозы ООН по рождаемости и численности жителей Латвии в перспективе 50-ти и 100-та лет. Какие театры?! Какая кириллица?! Образование и здравоохранение -- это бизнес! Латвия -- военный полигон в будущем. Точка поставлена и это выбор "титульной" нации. Прекрасный выбор.

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