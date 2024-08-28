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«А чего не с фарфором?!» На заседаниях латвийских политиков теперь работает официант? 2

Политика
Дата публикации: 28.08.2024
BB.LV
«А чего не с фарфором?!» На заседаниях латвийских политиков теперь работает официант?

Пользователи социальных сетей выразили свое недоумение, просматривая видео из очередного заседания Кабмина.

«Я не знала, что сейчас на заседаниях Кабмина министров обслуживает официант, который приносит кофе. Но, фу, эти пластиковые стаканчики. Если есть официант, то нужен нормальный фарфор», - пишет Даце в соцсети «Х», добавляя к публикации скриншот из теленовостного выпуска.

На фото видно, как во время заседания Кабмина нашим политикам на подносе приносят кофе.

В комментариях люди выразили различные мнения.

«Очень хороший наглядный пример, который показывает, что мы не Северная Европа, а Восточная (хорошо, если в Европе, но вполне возможно и дальше). Особенно хорошо выглядит то, когда на снимке присутствуют министры от «Прогрессивных»», - пишет один из пользователей.

«Было бы более правильной организацией труда, если бы каждый министр вставал со своего места и шел пить кофе, когда ему вздумается, тем самым препятствуя продуктивной работе?» — спрашивает Эдгар.

Автор поста Даце выступает отвечает: «1) В Кабинете Министров работают взрослые. 2) Если вы хотите ввести специальные перерывы на кофе в дни длительных встреч, то устраивайте короткие перерывы через определенное время. Вопрос организации. Например, на заседаниях Сейма длинный обеденный перерыв и короткие перерывы каждые 1,5 часа».

«Эй, Кабмин, Эвика Силиня, теперь я понимаю, почему собираетесь повышать налоги! В штате ведь должны быть официанты, костюмеры и чесатели спин! Вы малодцы! Так держать!», - иронизирует еще один пользователь.

«Люди думают, что они особенные...» - признает еще один.

В свою очередь экс-министр Пуце рассказал, что еще совсем недавно таких изысков не было. Специально был установлен кофейный-аппарат, к которому политики ходили сами.

#политики #доска жалоб
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го августа

    А у кого кристально-эталонно-прецизионно выверен, под столом чешут пяткт специально обученные специалисты. Официант возмутил... Северная европа.. Угу... раскатигубу.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го августа

    пяткт-пятки (тьфу, привыкаю к новой клавиатуре).

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