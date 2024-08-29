Кариньш сложил мандат депутата (дополнено)

Парламентарий, бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) подал в отставку с поста депутата Сейма, сообщил агентству LETA руководитель фракции "Новое единство" в Сейме Эдмунд Юревич.

Работу в парламенте Кариньш прекратил сегодня и в дальнейшем займется профессиональной реализацией в частном секторе.

Юревиц подчеркнул, что Кариньш более 20 лет профессионально и энергично работал на благо Латвии.

По словам Юревица, пока неясно, кто придет на смену Кариньшу в Сейм, этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Весной Кариньш вернулся в Сейм после отставки с поста министра иностранных дел. Пост министра он оставил после скандала об использовании частных авиарейсов в командировках в то время, когда он занимал пост премьер-министра.

Кришьянис Кариньш родился в США в 1964 году. После возвращения в Латвию он занимался предпринимательской деятельностью - в 1994 году основал компанию "Lāču ledus" и был ее президентом.

Позже Кариньш стал одним из основателей партии "Новое время". В 2002 году он успешно баллотировался на выборах в Сейм по списку этой партии.

После отставки правительства Эйнара Репше в 2004 году "Новое время" выдвинуло Кариньша на пост премьер-министра. Однако на этой должности был утвержден представитель Союза зеленых и крестьян Индулис Эмсис.

После отставки правительства Эмсиса в конце 2004 года правление "Нового времени" выдвинуло Кариньша кандидатом партии на пост премьер-министра, но формирование правительства было поручено одному из лидеров Народной партии Айгару Калвитису. В результате Кариньш стал министром экономики в правительстве Калвитиса.

После выборов в 9-й Сейм Кариньш проработал депутатом почти три года, в том числе почти год руководил парламентской фракцией "Нового времени".

В 2009 и 2014 годах избирался депутатом Европарламента, в последний раз - уже по списку "Единства".

В январе 2019 года Сейм утвердил Кабинет министров во главе с Кариньшем.

На выборах в 2022 году 14-го Сейма кандидатом в премьер-министры от "Нового Единства" был Кариньш. На выборах "Новое Единство" получило 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян - 16, "Объединенный список" - 15, Национальное объединение - 13, "За стабильность!" - 11, "Прогрессивные" - 10, а "Латвия на первом месте" - девять.