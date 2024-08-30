Прерванный полет: почему экс–премьер Кариньш сбежал из политики

Почему это не стало сенсацией?

Назвать этот уход экс–премьера из большой политики неожиданностью или сенсацией нельзя — такое решение в общем–то напрашивалось. По слухам, Кариньш уже последние 4–5 месяцев обдумывал свой уход с политической сцены. Причем, как это всегда было свойственно Кариньшу, в своих ошибках и политических просчетах он винил других — министров, советников, само собой — конкурентов.

В самолетном скандале он сразу же занял позицию "ничего не знаю и не понимаю" — в результате главным ответственным за полеты частными рейсами премьера стал теперь уже бывший шеф Госканцелярии. Вероятно, этот бывший главный чиновник в итоге и окажется вместе с советниками Кариньша основными подозреваемыми уже в рамках уголовного дела.

Кришьянис обиделся

Говорят, что Кариньш очень сильно обиделся на своих однопартийцев за то, что они недостаточно его поддерживали в разгар "самолетного дела", а затем фактически заставили уйти в отставку с поста министра иностранных дел уже в нынешнем правительстве Силини. На заседании правления "Нового Единства" даже было принято решение, что если Кариньш, вернувшись из командировки, не уйдет в отставку добровольно, то премьер сама снимет его с должности. Нетрудно догадаться, как это все воспринял экс–премьер.

Неясно только, зачем он после всех этих скандалов и провалов решил возобновить депутатский мандат. Для чего? Чтобы, простите, мозолить глаза политическим конкурентам и журналистам, которые могли бы регулярно ловить Кариньша в здании Сейма и опять задавать неприятные вопросы по поводу долгоиграющего самолетного скандала?

Если сразу после отставки с поста главы МИД у Кариньша еще были призрачные надежды на то, что он может совершить политическую перезагрузку в случае избрания в Европарламент, то после выборов эти надежды, или даже скорее иллюзии, окончательно исчезли. Напомним: на выборах в ЕП Кариньш со второго места упал на шестое, получив рекордно большое количество минусов.

Уходя — уходи?

В итоге герой нашего времени решил прекратить политический мазохизм и — по крайней мере на время — уйти из публичного пространства. В новейшей истории Латвии достаточно примеров, когда политик уходил на какое–то время в тень, но затем, если возникал удобный случай, возвращался в политику. Впрочем, есть и примеры, когда те, кто ушел, уже больше в политику не возвращались.

Самые яркие примеры: экс–премьер Андрис Шкеле, экс–спикер Сейма Солвита Аболтиня… Пополнит ли Кариньш ряды невозвращенцев? Пока выглядит, что да. И в силу того, что уж очень избиратели его хорошо запомнили (в том числе и в негативном смысле), и в силу возраста — через 3,5 месяца он отметит свое 60–летие.

И все–таки было бы несправедливо оценивать деятельность Кариньша в политике только со знаком минус. Кариньш во время своего первого премьерства, или, точнее, первой части этого первого премьерства, действовал весьма эффективно. Более того, он умело руководил правительством и во время первой волны пандемии ковида.

Но затем что–то пошло не так. Чего стоит только эпопея с запретом на продажу в магазине определенных товаров. Кажется, политической ошибкой было само решение возглавить второе правительство — уже после выборов. Ну а собственноручная ликвидация этого же правительства по существу стала началом конца политической карьеры Кариньша.

Уход Кариньша из большой политики, безусловно, на руку его партии, которая таким образом "очистится" в преддверии муниципальных выборов. И так у "Нового Единства" сейчас непростая ситуация — партия по существу несет всю политическую ответственность за бюджет, за экономическую ситуацию и за налоговую политику. Нести еще одну гирю на шее в виде токсичного Кариньша партии явно не хотелось. Не удивимся, если Кариньш после того, как уйдет из политики, покинет и ряды "Нового Единства".

Второй отказник

Так или иначе, но за дальнейшую судьбу экс–премьера и тем более за его благосостояние нам переживать не стоит — наверняка он уже определился со своей дальнейшей карьерой. И, возможно, эта карьера будет не в Латвии. Стоит напомнить, что он родился, вырос и получил образование в США, где наверняка тоже может быть востребован.

Отметим, что за почти три года работы парламента нынешнего созыва это только второй случай добровольного отказа от депутатского мандата. В самом начале полномочий Сейма от депутатства отказалась Надежда Третьякова.

В прошлом парламенте добровольно от мандата отказались четыре депутата.