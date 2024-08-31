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«Мы, наверно, единственная страна, которая постоянно экспериментирует с живыми детьми» - Крейтусе 1

Политика
Дата публикации: 31.08.2024
BB.LV
«Мы, наверно, единственная страна, которая постоянно экспериментирует с живыми детьми» - Крейтусе
ФОТО: Thought Co

«На данный момент в Министерстве образования и над процессом трансформации образования работают непрофессиональные люди. Первое, что нужно было сделать, это оценить и сказать, кто те, кто неудачно реализовал "Школу 2030" - 62 миллиона [евро]», - заявила в эфире TV24 политолог и профессор Илга Крейтусе.

«Эти люди должны быть выведены из оборота при реализации школьной реформы. Мы не знаем, кем они были на самом деле и чем занимаются сейчас», - продолжила Крейтусе.

«Во-вторых, это только что нанятые люди. Ну если я вижу, что несостоявшийся маркетолог университета сейчас проводит в Минобразовании пресс-конференцию о школьном моббинге, у меня руки опускаются...! Ну что он там делает?! Но он сидит на серьезном посту – с одного поста ушел, на другой пришел. Я считаю, что очень необходимо очень строго посмотреть, кто те люди, которые реализуют эти реформы не на политическом уровне, за что несут ответственность партии, а кто те люди, которые реализуют и развивают эти реформы в министерстве, и кого они приглашают, кому они платят европейские деньги за разработку реформы», - критикует Крейтусе.

Политолог и профессор Крейтусе выделила еще один важный нюанс: «Мы, наверное, единственная страна, которая постоянно экспериментирует с живыми детьми, потому что все наши средства обучения экспериментальные! Ну и когда же появятся те устойчивые средства, согласно которым мы будем хотя бы формировать вопросы понимания нашей страны?»

#образование
95
2

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    1-го сентября

    Уже доучились. Проходной бал по математике 15%. Это какая оценка по советской системе- 2 с минусом. Зато у нас дети с проблемами в обучении учатся на не родном языке. А эти принимальщики законов не в курсе, что геноцид, это военное преступление и не имеет срока давности.

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