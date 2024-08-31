«Мы, наверно, единственная страна, которая постоянно экспериментирует с живыми детьми» - Крейтусе

«На данный момент в Министерстве образования и над процессом трансформации образования работают непрофессиональные люди. Первое, что нужно было сделать, это оценить и сказать, кто те, кто неудачно реализовал "Школу 2030" - 62 миллиона [евро]», - заявила в эфире TV24 политолог и профессор Илга Крейтусе.

«Эти люди должны быть выведены из оборота при реализации школьной реформы. Мы не знаем, кем они были на самом деле и чем занимаются сейчас», - продолжила Крейтусе.

«Во-вторых, это только что нанятые люди. Ну если я вижу, что несостоявшийся маркетолог университета сейчас проводит в Минобразовании пресс-конференцию о школьном моббинге, у меня руки опускаются...! Ну что он там делает?! Но он сидит на серьезном посту – с одного поста ушел, на другой пришел. Я считаю, что очень необходимо очень строго посмотреть, кто те люди, которые реализуют эти реформы не на политическом уровне, за что несут ответственность партии, а кто те люди, которые реализуют и развивают эти реформы в министерстве, и кого они приглашают, кому они платят европейские деньги за разработку реформы», - критикует Крейтусе.

Политолог и профессор Крейтусе выделила еще один важный нюанс: «Мы, наверное, единственная страна, которая постоянно экспериментирует с живыми детьми, потому что все наши средства обучения экспериментальные! Ну и когда же появятся те устойчивые средства, согласно которым мы будем хотя бы формировать вопросы понимания нашей страны?»