Не может кто-то в госуправлении получать больше, чем президент - Госканцелярия

Не может быть такого, чтобы кто-то в госуправлении получал больше, чем президент, заявил в интервью агентству LETA директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

В интервью новый директор Госканцелярии высказал наблюдение, что латыши в Европе и мире готовы вернуться в Латвию и работать, поэтому, по его мнению, политика оплаты труда в государственном управлении улучшилась благодаря реформе в госуправлении система оплаты труда, проведенной два с половиной года назад.

В то же время он сообщил, что чувствует риски и будет ждать проверки Госконтролем новой политики вознаграждения, чтобы сделать выводы.

"Конечно, перед Государственной канцелярией, которая отвечает за эту политику, будет целый ряд задач, потому что снова нарушен принцип разделения власти - не может быть, чтобы кто-то получал больше, чем президент, спикер Сейма, премьер-министр", - сказал Кронберг, отметив, что плоды реформы системы пришли из исследования того, что государственное управление неконкурентоспособно с частным сектором.

В то же время директор Госканцелярии выразил мнение, что в министерствах, имеющих капитальные общества, в этом вопросе должна быть большая заинтересованность и внимание. Он отметил, что следует обратить внимание могут ли в этих компаниях так повышаться вознаграждения. "Если их доход поступает из кошельков граждан и они работают с прибылью, то я хотел бы сказать, что там роста вознаграждения быть не может, потому что они заработывают на наших гражданах", - сказал Кронбергс.

Однако, по его мнению, госуправлению не следует этим заниматься в данный момент и что-то исправлять механически и останавливать, поскольку это может привести к стагнации.

Кронбергс признал, что все еще существуют ситуации, когда система вознаграждений не работает, поскольку она построена на внутренних ресурсах, и прямо сейчас, когда безопасность является приоритетом, «деньги там, где они есть». В то же время Кронбергс отметил, что есть ресурсы, которые стоит изучить.

Также Кронбергс отметил, что публично часто подчеркивается, что вознаграждение в госуправлении увеличилось на Х процентов. Он выразил мнение, что это, в свою очередь, должно объясняться ресурсами, куда были выделены деньги - например, на внутреннюю безопасность. "Компенсации там выросли на 30%, это потянуло вниз по общей шкале, но не в денежном выражении - просто там самый большой рост. И поэтому кому-то может показаться, что зарплата в госуправлении выросла очень сильно», — пояснил директор Госканцелярии.