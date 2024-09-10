Вскоре на рассмотрение парламента Латвии поступят поправки к Закону о самоуправлении.

76–ю статью в 3–й части предполагается изложить так: "Самоуправлению или обществу самоуправления вменяется в обязанность прекратить сотрудничество и расторгнуть договор сотрудничества с иностранным самоуправлением, объединением самоуправлений и другими иностранными институтами, если это требует Министерство иностранных дел с целью обеспечения единой внешней политики государства".

Однако инициатором юридической новации был вовсе не МИД. Точнее, не нашей страны.

Как указывается в документе парламентского Юридического бюро, "Комиссия государственного управления и самоуправления получила письмо посла Украины в Латвии А. Куцевола, где он обращает внимание комиссии на еще имеющие силу договоры отдельных городов Латвии о сотрудничестве с городами России и Беларуси".

Интересно, что юристы Сейма заметили — и без того из 78–й статьи Закона о самоуправлениях "неопровержимо проистекает, что сотрудничество не может быть в противоречии с нормативными актами, международными обязательствами и что ему нужно соответствовать единой внешней политике государства".

Прежде чем заключать договоры с зарубежными партнерами, наши муниципалитеты должны информировать МИД.

Однако Юридическое бюро в лице руководителя Дины Местере полагает необходимым уважить мнение посла Украины, ибо все это "критически важно".

Правда, в документах не приводится ни одного конкретного примера подобных договоров, которые надо было бы расторгнуть.

Со своей стороны, на сайте Daugavpils.lv указано, что государственный город осуществляет проекты сотрудничества с Санкт–Петербургом, Псковом, Наро–Фоминском, Центральным административным округом Москвы (Российская Федерация), а также с Витебском, Бобруйском, Лидой, Минским районом (Беларусь).

Однако на практике это взаимодействие по понятным причинам в данных обстоятельствах невозможно.

Партнером Юрмалы ранее являлась Казань, но в силу военного конфликта в Украине сотрудничество прекращено.

Не находятся также свидетельства продолжения связей Екабпилса с Лидой, Добеле с Брянском, Цесиса с Тарой, а Елгавы — с Магаданом.