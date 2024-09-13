Все для победы: Латвия потратит на оборону против России более 20 млрд евро

Недавний залет на просторы Латгалии опасного непрошеного гостя — дрона со взрывчаткой — стало информационным фоном, на котором Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции обсуждала безопасность рубежей страны.

Защита с первого сантиметра

Такой, по мнению Министерства обороны, должна быть стратегия Национальных вооруженных сил относительно территории и населения ЛР.

Между тем враг не дремлет: восстановление потенциала российских вооруженных сил могло бы произойти в среднесрочной перспективе в течение ближайших пяти лет. Поэтому и Латвия обязана довести численность личного состава до 61 000 человек, тратить на нужды обороны не менее 3% валового внутреннего продукта, а также обеспечить присутствие в стране большего, чем ныне, военного контингента Североатлантического альянса — "в том числе боеспособных элементов командного управления НАТО, возможностей воздушных и морских компонентов, размещенных материальных резервов".

Наибольшее количество средств в период 2025–2036 гг. Латвия намерена израсходовать:

На персонал Нац. вооруженных сил (НВС) — 7,373 млрд евро.

Затем идут развитие боеспособности армии — 6,988 млрд,

ее содержание — 6,338 млрд,

инфраструктура — 1,174 млрд.

Всего за 12 лет — 21,873 млрд евро. Это по 10 с лишним тысяч евро с каждого жителя Латвии.

Что взамен? Нам обещают "существенный прирост огневой мощи и расстояния действия оружия", "укрепление восточной границы", "помощь Украине", "увеличение личного состава".

Люди и стволы

Относительно "увеличения личного состава" не все так просто. Если Минобороны называет контрольную цифру в 61 тысячу человек (что примерно равно списочному составу латвийской армии во время освободительной войны 1918–1920 гг.), то на практике такое число людей никто под ружьем держать не собирается.

Наибольшую долю — 30 тыс. человек, составят солдаты резерва общей готовности, 7 тыс. — солдаты резерва высокой готовности, 12 тыс. — ополченцы, 8 тыс. — военные профессиональной службы, и еще 4 тыс. — призывники Службы обороны государства.

К тому же всю эту пирамидальную структуру предполагается сформировать только к 2030 году. А ведь если верить прогнозам военных аналитиков, к тому времени Кремль уже восстановит свою армию!

Так или иначе, НВС ЛР в "приоритет № 1" записали — приобрести невиданное доселе количество вооружений: тут и зенитные ракеты, и ракетная артиллерия типа HIMARS, и противокорабельные системы, и боевые машины пехоты, и беспилотные летательные аппараты (планирующие боеприпасы).

Сделано в Латвии: бронетехника и ПВО

"Я очень благодарен тому, что есть исследование Аналитической службы о регулировании военной индустрии в государствах Европейского союза. Есть огромный интерес от всех институтов", — обратился к депутатам председатель парламентской комиссии Раймондс Бергманис (Союз зеленых и крестьян). Существенная часть от военного пирога достанется местным промышленникам. Если в советское время наша республика являлась в основном поставщиком комплектующих для ВПК, то сейчас индустрия будет напрямую участвовать в выпуске продукции.

Ожидается, что латвийские предприятия получат 650 млн евро для производства "слоеной" системы противовоздушной обороны, 250 млн — для выпуска боевых машин пехоты, 124 млн пойдут на колесные артиллерийские системы, 92 млн — на транспорт поля боя, 63 млн — на противотанковое оружие. Всего 1,179 млрд евро.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты (80 млн), модули командного управления (57 млн), медицинская поддержка (47 млн), военная инженерия (16 млн).

Тяжело в ученье

Нашим заводам и фабрикам предлагается также принять участие в контрактах на полумиллиардную сумму по обеспечению НВС: 210 млн на амуницию, 106 млн — на индивидуальную экипировку, 92 млн — на транспортное обеспечение, и 13 млн на питание для военных.

Местные строители будут возводить объекты военной инфраструктуры — 85,5 млн евро потратят на них в 2025 году, 135,1 млн в 2026 году, 98,2 млн в 2027 году и 95,3 млн в 2028 году.

Вся территория республики с запада на восток наполнится военными объектами. Военная база в Лиепае получит инвестиции в 23 млн евро, в регионе Курземе также будут приморские полигоны "Шкеде" и "Юрмалциемс", а также "Межайне" в Кулдигском крае (на месте бывшего военного городка Скрундской РЛС).

В Земгале военным центром станет база ВВС в Лиелварде (инвестиции 40 млн евро), а также базы Земессардзе в Екабпилсе и Добеле.

Тихая провинциальная Селия получит крупнейший одноименный полигон–базу, куда вложат 92,3 млн евро.

Военные объекты в Латгалии — полигоны "Межа Мацкевичи", "Лачусилс", будут нацелены в основном на солдат Службы обороны государства. Вблизи от столицы продолжится развитие военного лагеря НАТО в Адажи — на него потратят 80 млн.

Зона безопасности глубиной 30 километров

Так, по мнению военных экспертов, показавших открытую презентацию в Сейме, должна выглядеть граница с Россией и Беларусью. Вслед за собственно границей и патрульной тропой проложат противотанковый ров, "зубы дракона", минные поля (только в военное время).

Затем расположатся позиции пехоты, мобильные сенсоры. Ну а потом уже жилые дома. А в тылу — инженерные парки Национальных вооруженных сил.

Все это пространство должно контролироваться латвийскими дронами. На экране, конечно, выглядит впечатляюще — и, да, "Коалиция дронов" на благо Украины ежегодно намеревается заказывать в Латвии беспилотников на 10–15 млн евро. Однако факт остается фактом — пока что наши просторы невозбранно бороздят неопознанные летающие объекты…

Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), лично прибыв на парламентскую комиссию, признал: "Мы в тени очень опасного инцидента с дроном. У нас есть серьезные вызовы безопасности".

Латвии нужны "быстрые решения, быстрое усиление", подчеркнул А. Спрудс. Однако у страны уже появилось государственное ООО, в котором с помощью иностранных партнеров будет налажено производство модульных пороховых зарядов для артиллерии с 2026 года. В помощь Украине "очень активно включились местные предприятия". Для знакомства общественности с тем, как тратят средства налогоплательщиков, военное ведомство издает "Белую книгу".

"Главный урок — мы находимся в технологически новой эре, и нам нужно развивать антидроновые возможности", — еще раз прокомментировал министр произошедшее ЧП с российским дроном.