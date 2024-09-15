Власти Латвии обещают помочь со счетами за отопления. Но дозированно. И не всем…

Правительство четко расписало, в каком объеме латвийские семьи получат поддержку от государства в случае очередного, как уже бывало, резкого взлета цен на энергоресурсы. Данный нормативный акт был разработан Министерством климата и энергетики (МКЭ).

Хотя повышение стоимости энергоресурсов неизбежно бьет по всем без исключения, на поддержку могут рассчитывать лишь домохозяйства с низким и средне–низким уровнем доходов.

Глава МКЭ Каспарс Мелнис поясняет это так: "Хотя мы видим, что цены на энергоресурсы стабилизировались с весны 2023 года, наша цель — обеспечить систему целенаправленной поддержки жителей, которая используется в ситуациях, когда цены на энергоресурсы становятся чрезвычайно высокими. В новых Правилах КМ мы устанавливаем конкретные ценовые потолки для наиболее уязвимых групп населения, и конкретизируются условия, при которых Кабинет министров может принять решение об активизации механизма поддержки".

К кому поспешат на помощь?

Согласно новым Правилам КМ, поддержка будет предоставляться адресно — домохозяйствам с низким и средне–низким уровнем доходов. Таковыми считаются домохозяйства, у которых ежемесячные расходы на жилье из расчета на одного его члена могут составить 30% и более от общего дохода домохозяйства.

Под общими расходами на жилье подразумеваются расходы на аренду (включая арендную плату за землю или налоги за землю, прилегающую к дому), на коммунальные услуги (вода, канализация, теплоэнергия, электроэнергия, природный газ) и другие услуги, связанные с ежемесячным содержанием жилья (например, страхование жилья).

Однако и для таких домохозяйств поддержку не планируется осуществлять постоянно — например, в течение всего отопительного сезона или на протяжение календарного года. Ее планируется предоставлять лишь в случаях, когда на рынке (бирже) констатируется резкое и чрезвычайное повышение цен на энергоносители. Упомянутые домохозяйства получат поддержку, если цена энергоресурсов на бирже превысит порог стоимости ресурса на 30% в течение трех месяцев подряд и Кабинет министров примет распоряжение о введении механизма поддержки на конкретный период.

В течение отопительного сезона такая ситуация может возникнуть один раз или несколько. Но вполне возможно, что цены на энергоресурсы будут стабильными на протяжении всего отопительного сезона, и тогда вводить в действие механизм поддержки вообще не потребуется.

Точки отсчета субсидий

Согласно Правилам, стартом для активизации господдержки станет соответствующее решение Кабинета министров, а оно, в свою очередь, последует, если рыночная стоимость энергоресурсов превысит определенный ценовой порог в течение трех месяцев подряд в следующих категориях:

• Электроэнергия — если средняя биржевая цена Nordpool на следующий день превышает 208 евро/МВтч.

• Природный газ, нефтяной газ, дизельное топливо, используемые для отопления — если средняя фьючерсная цена природного газа на бирже Dutch TTF превышает 91 евро/МВтч.

• Централизованное теплоснабжение — если тарифы, утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг (СПРК), превышают 111 евро/МВтч как минимум в пяти из десяти крупных городов.

• Гранулы, дрова, брикеты — если средняя цена биомассы на бирже Baltpool превышает 76 евро/МВтч.

Если домохозяйство использует для отопления электроэнергию, природный газ, децентрализованное топливо (древесину, гранулы, брикеты, нефтяной газ, дизельное топливо) или получает тепловую энергию централизовано, и если цена на энергоресурсы превышает указанный порог, то период, в течение которого домохозяйству предоставляется поддержка, ограничивается временным отрезком с 1 октября по 30 апреля.

В свою очередь, период поддержки для электроэнергии, используемой для общего потребления (не для отопления) составляет весь календарный год.

Сколько скинут в рамках поддержки?

В случае, если цены на энергоресурсы начнут зашкаливать, то льготы планируется применять в таком размере:

• На первые 100 кВтч электроэнергии — скидка 8 евро, если не превышается сумма счета за потребленную электроэнергию.

• На электроэнергию, используемую для отопления, при потреблении 500–2000 кВтч в месяц — 50% от цены электроэнергии, превышающей 0,16 евро/МВтч, но не более 0,10 евро/МВтч.

• На природный газ, используемый для отопления, при потреблении не менее 221 кВтч в месяц — скидка 110 евро, если не превышается сумма счета за потребленный природный газ.

• Для централизованного теплоснабжения — 50% от разницы между тарифом, утвержденным Комиссией про регулированию общественных услуг/муниципалитетом, и порогом тарифа, превышающим 111 евро/МВтч.

• На гранулы, брикеты при объеме их закупки до 10 тонн — 50% от цены, превышающей 325 евро/тонна, но не более 100 евро/тонна, включая НДС.

• На дрова, если объем их закупки до 35 кубометров — 50% от цены, превышающей 40 евро/куб. м, включая НДС, но не более 15 евро/куб. м, включая НДС.

• Для сжиженного нефтяного газа, если объем его закупки до 1000 кг — 50% от цены, превышающей 1,29 евро/кг, включая НДС, но не более 2 евро/кг, включая НДС.

• На дизельное топливо, если объем его покупки не превышает 400 литров — 50% от цены, превышающей 1,11 евро/литр, включая НДС, но не более 2,50 евро/литр, включая НДС.

Чтобы воспользоваться помощью, жителям ничего предпринимать не придется: Информационная система компенсации затрат на энергоресурсы (EIKIS) автоматически определит домохозяйства, которые имеют право на поддержку.

Система сама будет выбирать данные о доходах, пенсиях/пособиях, а также о декларированном и зарегистрированном месте жительства из баз данных нескольких учреждений — Службы госдоходов (СГД), Агентства государственного социального страхования (ГАС), Управления по делам гражданства и миграции. Управление системой возложено на Государственное бюро по контролю за строительством.

О важности декларации места жительства и доходов

Как подчеркивают в министерстве, домохозяйства с низкими и средне–низкими доходами смогут получать поддержку только в том случае, если соискатель помощи декларировал или зарегистрировал свое место жительства по адресу, по которому он использует электроэнергию, природный газ и тепло.

Доходы всех лиц, задекларированных или зарегистрированных в домохозяйстве, будут суммироваться, после чего общий доход будет разделен на количество лиц, задекларированных или зарегистрированных в данном домохозяйстве.

Право на поддержку получат также граждане Украины, которым предоставлен статус временной защиты в Латвии и которые проживают по указанному адресу — разумеется, если будет установлено, что уровень их доходов низкий или средне—низкий.

Если услуга предоставляется централизованно (электричество, не используемое для отопления, природный газ, центральное отопление), то сумму поддержки планируется включать в счет автоматически. Поддержка в приобретении топлива для индивидуального отопления (дрова, гранулы, брикеты, дизельное топливо, электроэнергия для отопления и т. д.) будет осуществляться муниципалитетами.