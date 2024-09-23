Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А платить кто будет? Латвия взяла новый кредит в 600 миллионов евро 1 2564

Политика
Дата публикации: 23.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: А платить кто будет? Латвия взяла новый кредит в 600 миллионов евро
ФОТО: LETA

На прошлой неделе Латвия заняла на международных финансовых рынках 600 миллионов евро, свидетельствуют данные Государственной казны.

Во вторник, 17 сентября, Государственная казна от имени Латвии эмитировала на международных финансовых рынках семилетние еврооблигации на сумму 600 миллионов евро. Срок погашения облигаций наступает 24 января 2032 года. Доходность облигаций составляет 3,138%, а купонная ставка - 3%.

Спрос инвесторов на латвийские облигации достиг самого высокого уровня за всю историю - почти 5 миллиардов евро, отмечает Государственная казна.

Число инвесторов также было одним из самых больших - облигации приобрели 140 инвесторов из разных европейских стран, включая Германию, Австрию, Великобританию, Ирландию, скандинавские страны и Швейцарию.

Ведущими банками выпуска стали "BNP Paribas", "Deutsche Bank" и "Erste".

В мае 2024 года Латвия заняла на международных финансовых рынках 1,25 миллиарда долларов США.

Ранее шеф Госкассы Каспарс Аболиньш признал, что в следующие четыре года Латвия будет вынуждена ежегодно занимать по три миллиарда евро. Отсюда нетрудно подсчитать, что в период с 2024 по 2027 год включительно Латвия увеличит свои долги перед международными кредиторами минимум на 12 миллиардов евро, что сопоставимо с годовым бюджетом страны.

Причины таких огромных заимствований очевидны: необходимость восполнить бюджетный дефицит, перефинансировать предыдущие долговые обязательства и выдать займы самоуправлениям.

×
Читайте нас также:
#государственный долг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео