Завтра Комиссия Сейма по иностранным делам рассматривает пакет документов по присоединению нашей республики к Международному энергетическому агентству (IEA), базирующемуся в Париже. Договоренности будут отнюдь не чисто формальными, они налагают и ряд обязанностей на национальную экономику.

Мотивация со стороны Кабинета министров — а проект завизировала лично Эвика Силиня — подготовлена следующая: "Настоящая геополитическая ситуация, в особенности вторжение Российской Федерации в Украину, негативно повлияли на безопасность энергоснабжения Европейского cоюза — в том числе поставки газа и других энергоресурсов".

Хотя вообще–то в первую очередь таковое влияние было оказано принятыми самим ЕС санкциями в отношении источников этих самых ресурсов, а равно и физическим уничтожением самой инфраструктуры поставок, по поводу чего в международных энергетических структурах никакой паники не последовало.

"Одновременно надо принимать во внимание, что ЕС обязался перейти на чистую энергию…"

Агентство, которое было создано в 1974 году как реакция на нефтяной кризис из–за эмбарго арабских стран, отказавшихся после войны с Израилем поставлять энергоресурсы на Запад, сейчас охватывает 80% мирового энергопотребления, 62% производства, 80% выбросов парниковых газов и 87% от глобальных инвестиций в чистую энергию.

Хотя членами IEA является всего 31 государство, в качестве ассоциированных участников значатся также Китай, Индия, Бразилия и Украина. Латвия стремится вступить туда наряду со Словенией, Коста–Рикой, Чили, Колумбией и Израилем.

Домашней работой, за которую официальная Рига должна будет отчитаться перед IEA, служит:

обеспечение запасов сырой нефти и нефтепродуктов на 90 дней из расчета прошлогоднего нетто–потребления;

программа ограничения спроса на нефть в государстве до 10%;

принятие нормативных актов и мероприятий, "дабы все находящиеся в ее юрисдикции нефтяные компании по запросу сообщали информацию".

Латвия должна будет также уплатить членский взнос в Агентство — 21 794 евро в 2024 году, и по 51 557 евро каждый следующий год. Все это будет происходить в рамках бюджетных ассигнования Министерству экономики и Министерству климата и энергетики.

Ну, если Международное энергетическое агентство за такую копеечку малую позаботится за нашу топливную безопасность, то всяко надо вступать. Хотя конкретно ничего особенного нам это членство не обещает, кроме очередных командировок чиновников — на сей раз на всякие там рабочие встречи в Париж.

Между тем Агентство не раз подвергалось авторитетной критике. Группа ученых из Уппсальского университета (Швеция) после изучения отчета World Energy Outlook пришла к выводу, что прогнозы МЭА являются "завышенными и недостижимыми".

Организация Global Witness в статье "Голову в песок"сообщила, что, согласно ее анализу, прогнозы Агентства "сверхоптимистичны и могут вводить в заблуждение".