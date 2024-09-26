Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь МИД Диана Эглите, Латвия выступает за самые широкие и сильные санкции Евросоюза против России, чтобы сократить ее экспортные доходы, особенно от торговли энергоресурсами, и ослабить ее военную мощь.

В МИД подчеркнули, что одним из важнейших приоритетов Латвии в отношении санкционной политики является введение дальнейших ограничительных мер против российского «теневого флота», энергетической инфраструктуры и компаний, а также дополнительных ограничений на экспорт и импорт товаров, которые могут быть использованы для усиления военной мощи России.

Министерство продолжает готовить новые предложения по санкциям и оценивает всю информацию, которая поступает в его распоряжение. В МИД заявляют, что в этом контексте ведется тесное сотрудничество и обмен информацией со странами-единомышленниками в регионе, а также с партнерскими учреждениями в США и Великобритании.

«Что касается опубликованной в международных и местных СМИ информации о связи гражданина Латвии с возможными нарушениями закона, МИД оценивает ее в общении с правоохранительными органами», - сказала Эглите.

Как сообщалось, издание The Insider выяснило, что один из главных игроков в схеме российского теневого флота, с помощью которого российская нефть до сих пор транспортируется покупателям, готовым платить больше максимальной суммы, установленной санкциями ( 60 долларов США за баррель), — гражданин Латвии Алексей Халявиньш.