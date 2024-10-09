У школьников отберут телефоны, а могут еще и личный досмотр устроить

После нескольких месяцев обсуждений и правок комиссия Сейма по образованию, науке и культуре завершила работу над поправки в Закон об образовании, которые завтра парламент наверняка и примет в третьем (окончательном) чтении. Поправки дадут право администрации учебного заведения провести досмотр личных вещей учащихся, если появятся подозрения, что школьники принесли в учебное заведение запрещенные предметы или вещества. Еще одна жесткая поправка гласит, что учащимся с 1-го по 6-ой классы запрещено в учебном заведении пользоваться телефонами, компьютерами, портативные компьютерами и другими современными коммуникационными устройствами, если только педагог не разрешил пользоваться данными устройствами во время учебного процесса. Данная поправки написана таким образом, что учащимся с 1-го по 6-ой классы нельзя будет пользоваться мобильниками и на переменах, или в гардеробе и столовой. Что же касается учащихся других классов, то администрации учебных заведений вправе устанавливать порядок использования различных технических средств коммуникации. И нельзя исключить, что в тех или иных учебных заведениях будет ограничено использование мобильников, например, во время уроков.