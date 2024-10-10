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Россия пытается сделать города Украины непригодными для проживания - Браже 2

Политика
Дата публикации: 10.10.2024
BB.LV
Россия пытается сделать города Украины непригодными для проживания - Браже
ФОТО: LETA

Россия пытается сделать крупнейшие города Украины непригодными для проживания до наступления зимы, оценила в интервью программе LTV "Утренняя панорама" текущую ситуацию министр иностранных дел Латвии Байба Браже, пишет ЛЕТА.

Политик отметила, что перед зимой Россия все активнее атакует энергетическую инфраструктуру Украины, соответственно, у Украины много разных практических потребностей, например, ей нужны разные генераторы, трансформаторы и т.д. Энергетические мощности Украины в настоящее время составляют лишь треть от необходимых, ссылаясь на оценки международных экспертов, добавила министр.

Браже подчеркнула, что потребность Украины в оружии никуда не исчезла.

Мощь российских военных атак этой осенью была огромной, но, к счастью, территориальные завоевания не столь значительны, оценила ситуацию Браже.

Она призналась, что все ждут исхода президентских выборов в США как своеобразной волшебной палочки. В тот момент, когда будет избран новый президент, "тогда и мы будем работать", - указала Браже.

Оценивая развитие ситуации на Ближнем Востоке, министр признала, что за последний год военный конфликт там нарастал по спирали.

Браже отметила, что угроза Израилю реальна, поскольку по нему стреляют ракетами, а Латвия уважает право страны на самооборону. В то же время Израиль обязан уважать международное право, распространяющееся на гражданское население, но он не всегда это делает, признала политик. «Все не так просто», - сказала министр.

По ее словам, некоторые на международной арене полагают, что нанесение ударов по "Хизбалле" поможет Ливану восстановить путь к демократическому развитию, но есть также опасения, что инфраструктура страны будет настолько разрушена, что перемены могут повернуть в противоположном направлении. Ливан был одной из лучших стран в регионе, добавила Браже.

#война рф и украины #ближний восток #байба браже
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    10-го октября

    Латвийские правители сделали страну не пригодной для проживания, судя по тому, как от сюда бежит население, а главное молодежь, и это без какой либо войны и России.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го октября

    Спасибо кундзе-ясен пень, что поделились мировыми мудростями. Без вас этого никто не понимал и не подозревал. скк...набрали колхозных..

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