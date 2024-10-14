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В Латвии обеспокоены планами поручить муниципальной полиции контроль дорожного движения 1

Политика
Дата публикации: 14.10.2024
LETA
В Латвии обеспокоены планами поручить муниципальной полиции контроль дорожного движения

Латвийская ассоциация крупных городов выражает обеспокоенность идеей поручить муниципальной полиции контроль дорожного движения.

Ранее комиссия Сейма по народному хозяйству одобрила предложения депутатов "Нового Единства" Яниса Патмалниекса и Гатиса Лиепиньша, согласно которым Госполиция или муниципальная полиция в соответствии с установленной нормативными актами компетенцией обеспечивает порядок на дорогах, регулирует движение транспортных средств и пешеходов, осуществляет надзор за дорожным движением, контролирует состояние дорог.

В письме комиссии ассоциация выражает обеспокоенность содержащейся в предложении формулировкой "обеспечивает".

Проведенный ассоциацией опрос ее членов - председателей дум самоуправлений - не дал уверенности в том, что это предложение понятно и однозначно интерпретируемо. Ассоциация считает, что такая формулировка может создать прецедент в будущем - если Госполиция по каким-то причинам не сможет выполнять эту функцию, то эта обязанность ляжет на плечи самоуправлений.

"Учитывая напряженную ситуацию с бюджетами самоуправлений, такая новая функция, если ее сделают обязательной, а не добровольной, вряд ли будет осуществима", - подчеркнули в ассоциации.

В связи с этим ассоциация призвала комиссию разработать такие нормы, которые предоставляли бы муниципальной полиции свободу выбора, а не обязывали ее обеспечивать соблюдение данных требований закона о дорожном движении.

#полиция #дорожное движение
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    14-го октября

    Ну теперь муниципалы оторвутся, эти шакалы будут просто рвать штрафы, они прямо заинтересованы в сборе штрафов имея процент от этих денег. Хотя в законах Латвии прямо сказано, что лицо принимающее решение о штрафе не может быть заинтересовано, а правилах муниципалитетов прямо указано, что 30% от штрафов идут организации их выписавшей на выплату премий и внутренние нужды.

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