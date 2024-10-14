В Латвии обеспокоены планами поручить муниципальной полиции контроль дорожного движения

Ранее комиссия Сейма по народному хозяйству одобрила предложения депутатов "Нового Единства" Яниса Патмалниекса и Гатиса Лиепиньша, согласно которым Госполиция или муниципальная полиция в соответствии с установленной нормативными актами компетенцией обеспечивает порядок на дорогах, регулирует движение транспортных средств и пешеходов, осуществляет надзор за дорожным движением, контролирует состояние дорог.

В письме комиссии ассоциация выражает обеспокоенность содержащейся в предложении формулировкой "обеспечивает".

Проведенный ассоциацией опрос ее членов - председателей дум самоуправлений - не дал уверенности в том, что это предложение понятно и однозначно интерпретируемо. Ассоциация считает, что такая формулировка может создать прецедент в будущем - если Госполиция по каким-то причинам не сможет выполнять эту функцию, то эта обязанность ляжет на плечи самоуправлений.

"Учитывая напряженную ситуацию с бюджетами самоуправлений, такая новая функция, если ее сделают обязательной, а не добровольной, вряд ли будет осуществима", - подчеркнули в ассоциации.

В связи с этим ассоциация призвала комиссию разработать такие нормы, которые предоставляли бы муниципальной полиции свободу выбора, а не обязывали ее обеспечивать соблюдение данных требований закона о дорожном движении.