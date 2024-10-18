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Козлов расстроил депутатов: для Rail Baltica не хватает не только денег, но и грузов 1

Политика
Дата публикации: 18.10.2024
BB.LV
В лице бывшего директора департамента Министерства финансов Михаила Козлова Латвия представлена в Люксембурге.

В лице бывшего директора департамента Министерства финансов Михаила Козлова Латвия представлена в Люксембурге.

ФОТО: Facebook

Член базирующейся в Люксембурге Европейского аудиторского суда (ЕАС) от Латвии Михаил Козлов заявил, что грузопоток, который ныне рассчитывается на протяжении от Польши до Эстонии по трассе Rail Baltica, не соответствует изначально запланированному объему.

Денег всегда не хватает

Выступая на видеоконференции комиссии Сейма по расследованию строительства скоростной магистрали европейской колеи, чиновник ЕАС отметил, что может сложиться ситуация, что Латвии придется самой финансировать этот проект.

Господин Козлов рассказал, что в Европе инфраструктурное строительство нередко сталкивается с серьезными временными задержками и выходит за рамки изначальных смет.

Самым громким "долгостроем" является Бреннерский туннель — его намереваются проложить между Австрией и Италией, чтобы сократить время железнодорожного маршрута, который открыли еще в 1860 году, с 2 часов до 50 минут. Стройка под Альпами ведется с 2015 года, а закончить ее предполагается в 2032 году. 64–километровый двойной туннель станет вторым в мире железнодорожным сооружением подобного типа. Но денег уже сейчас — не хватает…

Несколько более анекдотический случай произошел в Румынии. Тоже с автотрассой под громким названием "Молдова", которую прокладывали за счет брюссельских фондов, с двух сторон в сложных геологических условиях, хотя и в рамках одного государства. Так или иначе, веселые румынские дорожники не смогли найти смычки!

Теперь им придется за свой счет добавить 2 "штрафных" километра. Евросоюз их — не оплатит.

Что же касается Rail Baltica, то ей приходится конкурировать с целым рядом осуществляемых в Евросоюзе проектов. В рамках директивы TEN–T Брюссель может начать "чисто формальную процедуру нарушения". Ревизионная палата подключается на самом последнем этапе, чтобы проверить правильность расходования средств.

"Обязательствам сторон нужно быть очень ясно определенными, даже если договор разорван", — заявил М. Козлов.

Что дальше?

Руководитель парламентской следственной комиссии Андрис Кулбергс ("Объединенный список") отметил, что бенифицары компании RB Rail из Министерства сообщения Латвии постоянно меняли правила игры, создав "Библию с поправками".

— Если Латвия не соединена с Европой — что дальше? — задался риторическим вопросом А. Кулбергс. На это господин Козлов прямого ответа не дал, лишь еще раз подтвердил, что необходимо внести ясность самой Европейской комиссии…

— У вас же есть контакты, — воодушевил депутатов родного государства европейский ревизор.

— Мы еще находимся в фазе проектирования, и уже такое удорожание, — пожаловался депутат Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте").

– Это — один из рисков, — подтвердил Михаил Козлов. — Но Латвия серьезно настроена.

В последнем предложении чиновник умудрился так расставить интонацию, что его можно было истолковать одновременно — как утвердительно, так и вопросительно.

#rail baltica
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    18-го октября

    Данный проект имеет значение только как военно-стратегический (переброска войск, вооружений) и финансовый (распределение бюджетов между строительно-проектными корпорациями), экономической пользы для страны в нём не было изначально. Для перевозки грузов в товарных количествах вполне хватает существующих портов и ж.д.. Деградирующее государство ЛР не способно осуществить данный проект, а тем более содержать впоследствии всю инфраструктуру Райл Балтик.

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